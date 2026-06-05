Beca Rita Cetina impulsa la educación en Durango, afirman 

El coordinador de los regidores de Morena, Iván Gurrola Vega, informó que la Beca Universal Rita Cetina avanza de manera positiva en Durango con la dispersión y entrega de tarjetas, programa que, dijo, es impulsado directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum para apoyar a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas.

Gurrola Vega señaló que este apoyo es un logro de la Cuarta Transformación, porque por primera vez se universaliza la beca desde nivel básico. En Durango, recordó, más de 800 mil personas ya reciben algún programa social del Gobierno de México, lo que representa una derrama histórica para las familias.

Sobre la cobertura en el estado, el regidor informó que Durango mantiene un padrón de 170 mil estudiantes de secundaria incorporados a la Beca Rita Cetina, a los que se sumarán alrededor de 32 mil nuevos registros de este ciclo.

El apoyo, explicó, es de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria que viva en el mismo hogar.

Para primaria, la ampliación 2026 contempla un pago anual de 2,500 pesos para útiles y uniformes, depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar.

A nivel nacional, la meta es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primaria este año, junto a los más de 5.5 millones de secundaria que ya están integrados.

Respecto al calendario vigente, el regidor precisó que el lunes 1 de junio inició la dispersión del último bimestre del ciclo escolar 2025-2026, correspondiente a mayo-junio, y concluirá el viernes 12 de junio.

Gurrola Vega advirtió que, como marcan las reglas de operación, durante julio y agosto no habrá depósitos por ser periodo vacacional. La pausa, dijo, durará poco más de dos meses.

El siguiente pago llegará en agosto de 2026, con el depósito del Apoyo de Útiles y Uniformes de 2,500 pesos para primaria.

Las familias de nuevo ingreso tienen hasta el 31 de julio para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, donde se realizará ese depósito.

Finalmente, el regidor pidió a madres, padres y tutores no dejarse engañar por gestores y consultar solo medios oficiales como el Buscador de Estatus y la app del Banco del Bienestar.

"La beca no es una dádiva, es un derecho que garantiza que ningún niño deje la escuela por falta de dinero, y eso solo fue posible con la presidenta Sheinbaum y la Cuarta Transformación", expresó el regidor.