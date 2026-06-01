Beca Rita Cetina inicia dispersión de pagos de junio 2026: este es el calendario OFICIAL

Luego de que finalizara el pago de algunos de los programas de la Secretaría del Bienestar, como la Pensión para Adultos Mayores, con el inicio de junio comenzó también la dispersión de otros apoyos sociales. En esta ocasión, corresponde el turno de la Beca Rita Cetina, cuyos depósitos para el bimestre mayo-junio de 2026 arrancaron este lunes 1 de junio.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer el calendario oficial de pagos, mediante el cual los beneficiarios recibirán el recurso de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

Como ha ocurrido en periodos anteriores, el depósito se realizará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar entregadas a las familias inscritas en el programa.

Fechas de depósitos de la Beca Rita Cetina

La dispersión de recursos se llevará a cabo entre el 1 y el 12 de junio, siguiendo el siguiente calendario:

Lunes 1 de junio: letras A y B.

letras A y B. Martes 2 de junio: letra C.

letra C. Miércoles 3 de junio: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 4 de junio: letra G.

letra G. Viernes 5 de junio: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. Lunes 8 de junio: letra M.

letra M. Martes 9 de junio: letras N, Ñ, O y P.

letras N, Ñ, O y P. Miércoles 10 de junio: letra R.

letra R. Jueves 11 de junio: letra S.

letra S. Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades recordaron que los depósitos se efectúan únicamente en días hábiles, por lo que durante fines de semana no se realizan dispersión de recursos.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

El pago correspondiente a este periodo está dirigido a las familias que ya forman parte del programa y continúan activas dentro del padrón de beneficiarios.

Para las familias que cuentan con un estudiante inscrito, el apoyo económico es de mil 900 pesos por bimestre. En tanto, por cada alumno adicional registrado en secundaria se otorgan 700 pesos extra.

De esta forma, una familia con dos estudiantes beneficiarios recibirá un total de 2 mil 600 pesos durante esta dispersión de junio.

¿Quiénes recibirán el depósito?

Las fechas anunciadas corresponden a beneficiarios de continuidad, es decir, familias que ya venían recibiendo el apoyo en periodos anteriores.

Por ello, quienes recientemente completaron su incorporación al programa o recibieron una nueva tarjeta del Banco del Bienestar deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para conocer cuándo podrán comenzar a recibir el recurso.

Con este pago concluye la entrega correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 para miles de estudiantes de secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina.