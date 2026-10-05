Beca Rita Cetina publica calendario OFICIAL de pagos de octubre 2026, ¿quién cobra este lunes 5?

¡Ya está aquí! Después de meses de espera desde el último depósito para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, este lunes 5 de octubre la Coordinación Nacional de Becas Bienestar publicó el calendario oficial de pagos del actual bimestre septiembre-octubre, que comenzará a dispersar el apoyo desde hoy mismo.

La Beca Rita Cetina es uno de los programas sociales más nuevos del Gobierno de México, dirigido a estudiantes de secundaria, con el objetivo de apoyar en la economía familiar y reducir la deserción de las escuelas en México.

Tras días de dudas sobre cuándo comenzaría la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina, a unos días de que comenzó el mes, y después de que se publicaran algunos calendarios tentativos, este lunes finalmente se dieron a conocer las fechas oficiales de los depósitos.

Nuevo pago de la beca

Fue el pasado mes de junio cuando los beneficiarios de la Beca Rita Cetina habían recibido el último pago, para después pasar al descanso de un bimestre debido al periodo vacacional de verano.

Sin embargo, luego de que en septiembre cobraran algunos programas del Bienestar, como la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, durante el mes de octubre se realizarían los pagos de los apoyos dirigidos a los estudiantes, como la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.

Publican calendario oficial

A unos días del inicio de octubre, este lunes fue publicado el calendario oficial de pagos para los estudiantes de secundaria, que quedó establecido de la siguiente manera, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Lunes 5 de octubre: letras A y B.

letras A y B. Martes 6 de octubre: letra C.

letra C. Miércoles 7 de octubre: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 8 de octubre: letra G.

letra G. Viernes 9 de octubre: letras H, I, J, K y L.

letras H, I, J, K y L. Lunes 12 de octubre: letra M.

letra M. Martes 13 de octubre: letras N, Ñ, O, P y Q.

letras N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 14 de octubre: letra R.

letra R. Jueves 15 de octubre: letra S

letra S Viernes 16 de octubre: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Se prevé que una vez que terminen los pagos del mes de octubre pueda comenzar la dispersión del apoyo para la Beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de preparatoria.

Sin embargo, será hasta entonces cuando se den a conocer las fechas oficiales por letras.