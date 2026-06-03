Beca Rita Cetina: ¿qué estudiantes reciben su pago este miércoles 3 y jueves 4 de junio?

Conforme avanza la semana y el mes, miles de estudiantes de secundaria continúan recibiendo el depósito correspondiente a la Beca Rita Cetina, programa federal que busca apoyar la permanencia escolar mediante la entrega de recursos económicos a las familias beneficiarias.

Luego de que los pagos iniciaran el pasado lunes con los apellidos que comienzan con las letras A y B, y continuaran el martes para quienes tienen apellido inicial C, la dispersión de recursos avanza durante los primeros días de junio conforme al calendario establecido para el bimestre mayo-junio de 2026.

Las autoridades han reiterado que los depósitos se realizan de manera escalonada para facilitar la entrega de los apoyos y evitar saturaciones en el sistema bancario.

¿Quiénes cobran este miércoles 3 de junio?

De acuerdo con el calendario vigente, este miércoles 3 de junio corresponde el pago para las familias beneficiarias cuyo primer apellido inicia con las letras D, E y F.

Los recursos son depositados directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales ni acudir a oficinas para recibir el apoyo económico.

Se recomienda a los beneficiarios verificar el saldo de su tarjeta únicamente en la fecha que les corresponde para evitar confusiones o consultas innecesarias.

¿Quiénes reciben el depósito el jueves 4 de junio?

La dispersión continuará el jueves 4 de junio para los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra G.

Con ello, avanzará la entrega de apoyos correspondiente a la primera semana del calendario de pagos de junio, que concluirá el viernes 5 con los beneficiarios cuyos apellidos inician con las siguientes letras del abecedario.

El resto de los depósitos continuará durante los días hábiles siguientes hasta completar la dispersión programada para este periodo.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Actualmente, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo de mil 900 pesos por familia cuando existe un estudiante de secundaria inscrito en el programa.

Además, se entregan 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado dentro del mismo hogar. Esto significa que una familia con dos estudiantes beneficiarios recibe un total de 2 mil 600 pesos durante el bimestre.

Último pago del ciclo escolar

El depósito de junio representa el último apoyo correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 para los estudiantes de secundaria incorporados a la Beca Rita Cetina.

Posteriormente, durante el periodo vacacional de julio y agosto se suspenderán los depósitos ordinarios del programa, por lo que las familias deberán esperar al siguiente calendario de pagos que se anuncie para el nuevo ciclo escolar.

Las autoridades también han señalado que los estudiantes de reciente incorporación o quienes recibieron una nueva tarjeta del Banco del Bienestar deberán mantenerse atentos a los próximos avisos oficiales para conocer las fechas en las que comenzarán a recibir el recurso económico.