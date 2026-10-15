Beca Rita Cetina: ¿qué letras reciben su depósito hoy jueves 15 de octubre?

Se acercan los últimos días de la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre, y este jueves corresponde el depósito a un nuevo grupo de beneficiarios.

Desde que comenzó el mes de octubre, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina, uno de los programas del Gobierno de México, dirigido a estudiantes de secundarias públicas del país.

El calendario de esta dispersión de pagos ya era esperado por miles de beneficiarios luego de que el último depósito se realizara el pasado mes de junio, y después tomara una pausa debido al periodo vacacional de verano.

En esta ocasión, el calendario contemplaba dos semanas de pagos para los estudiantes de secundaria, siendo el penúltimo depósito de 2026 para luego recibir un último en el mes de diciembre.

¿Quiénes cobran HOY 15 de octubre?

De acuerdo con el calendario publicado el pasado lunes 5 de octubre, fecha en que también comenzaron a realizarse los depósitos, para estos beneficiarios, a través de sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Para este jueves 15 de octubre, de acuerdo con el calendario, corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra S.

Se prevé que los pagos aún continúen lo que resta la semana, para después concluir y posiblemente dar paso a los pagos de la Beca Benito Juárez la próxima semana.

Recomendaciones del Banco del Bienestar

Debido a la cantidad de beneficiarios que reciben los programas del Gobierno de México, el Banco del Bienestar realiza los pagos de forma escalonada, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales.

Además, el Banco del Bienestar cuenta con una aplicación móvil en la que los beneficiarios inscritos en los diversos programas sociales pueden consultar el estado de sus cuentas bancarias y verificar si ya recibieron sus depósitos.

Como en ocasiones anteriores ha informado el Banco del Bienestar, no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día del depósito, pues el dinero permanece intacto en la cuenta hasta el momento en que los usuarios acudan a retirarlo.

A través de las redes sociales del Banco del Bienestar y de la Coordinación Nacional de Becas se estarán publicando las actualizaciones de los siguientes pagos.