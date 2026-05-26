Beca Rita Cetina y Benito Juárez: calendario tentativo de pagos para junio de 2026

Al estar cerca el final de la dispersión del apoyo de algunos programas de la Secretaría del Bienestar, se acerca el pago para otros, destacando principalmente las becas dirigidas para estudiantes de diversos niveles educativos. Aunque aún no hay fechas oficiales, ya circula un posible calendario basado en lo que se ha observado en meses anteriores.

Luego de que este mes de mayo se llevara a cabo la dispersión de pagos de algunos de los programas sociales más grandes en México, como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, en el mes de junio toca el turno de los estudiantes.

En próximos días, con el inicio de junio, comenzará también la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre mayo-junio para los beneficiarios de programas como la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez.

Después de que el último depósito a estos beneficiarios se realizara el pasado mes de abril, los estudiantes están ansiosos de conocer la fecha del próximo depósito del apoyo, que toma una pausa durante el bimestre de julio-agosto por las vacaciones de verano.

Debido a esto, han comenzado algunos posibles calendarios con lo que podrían ser las fechas en las que los estudiantes reciban sus depósitos a sus tarjetas del Banco del Bienestar, de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios, al igual que en ocasiones anteriores.

Calendario tentativo

Basándose en las fechas que se han manejado en meses anteriores para la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, se ha comenzado a difundir un calendario tentativo, el cual indica que los pagos podrían iniciar el próximo lunes, primer día del mes.

El calendario quedaría de la siguiente manera:

Lunes 1 de junio: letras A y B.

letras A y B. Martes 2 de junio: letra C.

letra C. Miércoles 3 de junio: letras D, E y F.

letras D, E y F. Jueves 4 de junio: letra G.

letra G. Viernes 5 de junio: letras H, I, J,K y L.

letras H, I, J,K y L. Lunes 8 de junio: letra M.

letra M. Martes 9 de junio: letra N, Ñ, O, P y Q.

letra N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 10 de junio: letra R.

letra R. Jueves 11 de junio: letra S.

letra S. Viernes 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

A diferencia de programas como la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, el calendario para las becas otorgadas por la Secretaría del Bienestar consta de menos fechas, pues el número de beneficiarios suele ser menor que en otros apoyos.

Esperar a información oficial

Si bien, han sido varios los calendarios tentativos que han comenzado a surgir en torno a los pagos de las becas del Bienestar, autoridades han destacado que es importante esperar a la información oficial, y el calendario que se publica a través de los canales oficiales de las becas y del Banco del Bienestar.

Se espera que en próximos días, antes del inicio de junio, se den a conocer las fechas oficiales en las que se realizarán los depósitos del apoyo.