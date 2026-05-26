Beca Rita Cetina ya es una realidad para niños de Durango: Iván Gurrola 

El coordinador de regidores de Morena, Luis Iván Gurrola Vega, informó que en Durango avanza de manera positiva el proceso de dispersión y entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para apoyar a estudiantes de primaria en Durango.

Iván Gurrola destacó que en distintos municipios del estado se continúa con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales los beneficiarios podrán recibir el apoyo económico correspondientes a 2 mil 500 pesos anuales para la compra de útiles escolares.

“Este programa representa un respaldo importante para miles de estudiantes y padres de familia que requieren apoyo para continuar con la educación de sus hijos y que será depositado en el mes de agosto de este año”, expresó el entrevistado.

Finalmente, hizo un llamado a madres, padres y tutores a mantenerse atentos únicamente a la información oficial respecto a fechas y sedes de entrega, para evitar confusiones o información falsa en redes sociales.