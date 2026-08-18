Becas Bienestar: Estos días de agosto pagarán la Rita Cetina y Benito Juárez a estos estudiantes

En el marco del regreso a clases en México, dos de las becas más importantes en educación ya confirmaron las fechas de un nuevo pago para estudiantes y tutores. ¿Para quiénes aplicará?

De acuerdo a la información, el Banco de Bienestar dispersará los montos de la Rita Centina y Benito Juárez, los cuales solo se realizarán a través de la tarjeta de esta entidad financiera.

La Coordinación Nacional de Becas de la dependencia informó que solo serán cinco días de depósitos , por lo que los padres de familia tendrán que estar pendientes de acudir en la fecha considerada.

A diferencia de otros apoyos, esta vez los pagos se realizarán para todos a la vez; sin embargo, sí hay que revisar la cuenta para confirmarlo.

¿Cuándo comenzarán a pagar las becas?

Los beneficiarios de estos dos programas podrán cobrar sus becas a partir del lunes 24 y hasta el viernes 28 de agosto.

Sin embargo, esto solo será para estudiantes que fueron incorporados recientemente al programa y recibieron su tarjeta en los últimos días, pero no tienen el depósito correspondiente.

Los que ya estaban afiliados anteriormente acaban de recibir sus pagos, por lo que deberán esperar hasta octubre para el siguiente depósito.

¿De cuántos son las becas?

El monto de ambos apoyos es de mil 900 pesos bimestrales; sin embargo, en la Rita Cetina se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria en la misma familia.

Mientras que la Benito Juárez solo aplica una sola cantidad y es para quienes cursan la preparatoria.