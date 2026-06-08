Bellak presentará su proyecto 'Pensamientos Radicales de una Kármica'

Después de proyectos como Kenopsia y Sátira, el artista duranguense Bellak prepara una nueva propuesta que promete convertirse en una de las expresiones multidisciplinarias más ambiciosas de su trayectoria.

Bajo el nombre de Pensamientos Radicales de una Kármica, el creador busca fusionar teatro, performance, baile y pasarela en un mismo espacio , pero con un trasfondo social, político e histórico que va mucho más allá del espectáculo.

En entrevista, Bellak explicó que la iniciativa toma como punto de partida la categoría sex siren o sex appeal dentro de la cultura ballroom, una expresión artística que históricamente ha estado ligada a la resistencia, la resiliencia y la lucha de comunidades marginadas, especialmente dentro de la comunidad LGBT+.

Para el artista, uno de los objetivos principales del proyecto es recuperar el contexto histórico de estas expresiones y reconocer a quienes las construyeron desde sus orígenes, evitando que sean consumidas únicamente como tendencias estéticas sin comprender el significado que existe detrás de ellas.

Una reflexión sobre la libertad y la hipersexualización

Uno de los ejes centrales de la propuesta gira en torno a cuestionar la manera en que la sociedad observa y juzga la sexualidad, particularmente la de las mujeres.

Bellak señaló que históricamente existe una tendencia a convertir a las mujeres en objetos de consumo y a responsabilizarlas de la manera en que otras personas las perciben. Desde su perspectiva, el problema no radica en cómo una persona decide vestir, expresarse o vivir su sexualidad , sino en la mirada que constantemente intenta juzgar o controlar esas decisiones.

Por ello, el proyecto busca abrir espacios de reflexión sobre la libertad individual, el respeto hacia los cuerpos y la necesidad de replantear quiénes son realmente los responsables de perpetuar discursos de discriminación, misoginia o violencia simbólica.

Ballroom, memoria histórica y comunidad

Otro de los aspectos que Bellak considera fundamentales es la reivindicación de la cultura ballroom, una expresión nacida en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX y que con el paso de los años se convirtió en un espacio de refugio para comunidades racializadas y disidencias sexuales.

Aunque actualmente muchos de sus elementos han alcanzado popularidad en redes sociales y plataformas digitales , el artista considera importante recordar que detrás de cada categoría, movimiento o estética existe una historia de lucha social que merece ser reconocida.

"Tenemos una deuda histórica con las personas que construyeron estos espacios", explicó, al señalar que gran parte de estas expresiones han sido apropiadas sin que se reconozca adecuadamente su origen o significado.

Siete meses de preparación

De acuerdo con Bellak, Pensamientos Radicales de una Kármica es un proyecto que permaneció en desarrollo durante casi tres años y que finalmente pudo concretarse gracias a la experiencia acumulada por el colectivo durante ese tiempo.

La producción implicó cerca de siete meses de trabajo continuo, investigación histórica, formación artística y preparación escénica. El objetivo fue construir una propuesta multidisciplinaria capaz de transmitir ideas complejas a través del arte, pero sin perder el respeto hacia las comunidades y contextos que inspiran el proyecto.

El artista considera que se trata de la producción más importante de su carrera hasta ahora, tanto por la magnitud de su mensaje como por el nivel de compromiso requerido para llevarla a cabo.

Una invitación a resistir y crear

Más allá de la estética, la danza o la pasarela, Bellak resume el proyecto como una invitación a la resistencia y al empoderamiento. La propuesta busca transformar experiencias de dolor, exclusión o violencia en una fuerza capaz de impulsar nuevas formas de expresión y construcción comunitaria.

Aunque el evento estará abierto a todo público, el artista reconoce que gran parte de su mensaje está dirigido a jóvenes, mujeres y personas de la comunidad LGBT+ , sectores con los que busca generar identificación y diálogo.

En una ciudad donde hablar de diversidad, género y libertad aún genera debate, el creador busca abrir conversaciones que trasciendan el escenario y lleguen directamente al público.