Bibliotecario es sentenciado a casi 3 años por ofrecer venta de plaza en Gómez Palacio
Un servidor público de Gómez Palacio fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por exacción fraudulenta.
La autoridad judicial también determinó su inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el mismo período e impuso multa a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.
En tanto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detalló que el daño ocasionado a la víctima ya fue reparado en su totalidad.
DELITO
Gerardo Cardiel Lozano, quien se desempeñaba como bibliotecario adscrito al Instituto Municipal de Cultura de Gómez Palacio, ofreció a un ciudadano gestionar una plaza sindicalizada en el Ayuntamiento a cambio de dinero. La denuncia fue presentada por la Contraloría Municipal de esa Administración, lo que originó las investigaciones de la Fiscalía anticorrupción.
La orden de aprehensión fue ejecutada por la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción cuando el imputado se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 por un proceso diverso.
La FECC exhortó a víctimas de delitos de corrupción a denunciar a través de los números: 618 825 51 51 (Durango), 871 715 4359 (Región Laguna) y 674 688 10 79 (Noroeste).