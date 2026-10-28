Bibliotecas no deben medirse por el número de visitantes: Regidor

Los argumentos de la baja asistencia y los costos de operación para considerar el cierre de bibliotecas en el municipio de Durango no son válidos, señaló el regidor Francisco Franco Soler, quien consideró que estos espacios deben rescatarse mediante talleres y actividades culturales.

El regidor llamó a las autoridades municipales a construir una estrategia que permita modernizar las bibliotecas para recuperar su actividad y convertirlas en verdaderos centros de encuentro para la ciudadanía.

Dijo que el valor de estos espacios no puede medirse únicamente por el número de visitantes o por los recursos económicos que se destinan a su operación y mantenimiento.

Aunque mantener una biblioteca pudiera representar un gasto para el municipio, el regidor sostuvo que también constituye una inversión en educación, cultura y oportunidades para niñas, niños y jóvenes , especialmente en las colonias y comunidades donde las alternativas de formación y recreación son limitadas.

Reiteró que la cultura no debería medirse solamente por cuántas personas cruzan una puerta, sino por las oportunidades que se pueden generar.

Franco Soler reconoció a la sociedad civil, escritores y promotores culturales que se han manifestado en defensa de las bibliotecas municipales, al considerar que su participación demuestra la importancia que tienen estos espacios para la comunidad.

En cuanto a la Dirección de Cultura, nuevamente destacó la necesidad de que el Instituto Municipal del Arte y la Cultura (IMAC) retome su carácter de dirección formal, además de que se designe a una persona responsable de su titularidad.