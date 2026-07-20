¡Bicampeón mundial!

España levantó su segunda Copa del Mundo y lo hizo de una manera dominante, al vencer 1-0 a Argentina, con un gol de Ferrán Torres al minuto 106, en la gran Final disputada en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

La selección española volvió a borrar a su rival en la cancha, como lo hizo con Francia en las semifinales, convirtiendo la Final del Mundial 2026 en un monólogo de principio a fin, que los sudamericanos lograron alargar hasta los tiempos extras, pero sin crear ocasiones de peligro.

La "Furia Roja" logró su segunda estrella con gran parte de la generación dorada del 2010 como testigos, en la grada, viendo como España monopolizó el partido buscando la anotación que sellara una de las finales más disparejas que se recuerden en la historia.

Las estadísticas demuestran que solo existió un equipo en la cancha, con Rodri Hernández como el gran orquestador del triunfo, mientras que Lionel Messi no pudo hacer nada para evitar una derrota que pudiera ser su despedida de la selección argentina tras seis mundiales.