¡Bicampeones de Concacaf! La Selección Mexicana supera 2-0 a Estados Unidos en la final Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 se proclamó campeona del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026 al imponerse a Estados Unidos en la gran final disputada en el Estadio Banorte. El equipo dirigido por Alex Diego llegó a este compromiso decisivo tras vencer 2-1 a Canadá en semifinales, mientras que el conjunto de las barras y las estrellas hizo lo propio al superar 2-0 a Costa Rica, presentándose ambos combinados en la Ciudad de México ya clasificados al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Tricolor se impuso desde el primer minuto

Desde el silbatazo inicial, el conjunto tricolor asumió la iniciativa ante más de 40 mil aficionados, respaldado por el retorno bajo los tres postes del guardameta Juan Liceaga. México impuso condiciones mediante una presión alta en terreno rival y una circulación fluida en el mediocampo, neutralizando cualquier intento de despliegue del cuadro estadounidense. El elenco azteca acorraló a su oponente a base de movilidad por los costados, advirtiendo tempranamente con disparos que exigieron al arquero Kayne Rizvanovich.

La insistencia local rindió frutos al minuto 28 en una acción a balón parado. Tras un centro proyectado al segundo poste, el zaguero Cristóbal Alfaro le ganó la posición a la defensa norteamericana y remató de cabeza con potencia. Aunque la zaga intentó despejar, la jugada fue revisada por el VAR, confirmándose que el balón cruzó completamente la línea para decretar el 1-0 que desató el festejo en el graderío.

El panorama para Estados Unidos empeoró drásticamente antes del descanso. En una transición veloz, el atacante Hugo Camberos robó el balón en salida y enfiló solo hacia la meta rival, siendo derribado por Chris Applewhite. Tras revisar la repetición en el monitor, el árbitro modificó su sanción e impuso tarjeta roja al defensor estadounidense por ocasión manifiesta de gol, dejando a la visita con diez futbolistas.

Aseguran el campeonato una vez más

Durante el segundo tiempo, México capitalizó la superioridad numérica adueñándose del balón y administrando el desgaste. La sentencia definitiva se escribió al minuto 69, producto de un yerro de Rizvanovich al conceder rebote en un disparo. Oportuno en el área chica, Alfaro apareció otra vez para conectar de cabeza, decretando el 2-0 en la pizarra y sellando su impecable doblete en el partido.

En el tramo final, el combinado azteca controló las acciones sin pasar apuros ante un rival mermado que careció de respuesta. Con el silbatazo conclusivo, la Selección Mexicana celebró la conquista del bicampeonato de la Concacaf y el decimoquinto trofeo de su historia en esta categoría Sub-20, coronando un torneo perfecto.