Una llamada para ofrecerte un lugar en un programa social o un mensaje que promete adelantar la entrega de tu tarjeta pueden parecer una buena noticia, sobre todo si llevas tiempo esperando una convocatoria. La Secretaría de Bienestar advirtió que hay personas que se hacen pasar por gestores o representantes de los programas federales y aprovechan esa espera para pedir dinero o solicitar información personal y bancaria.

La dependencia recordó que todos los trámites de los Programas para el Bienestar son gratuitos. La incorporación se realiza de manera personal y directa, sin gestores ni intermediarios. Esto aplica tanto al registro como a la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar y al cobro del apoyo.

El cobro puede disfrazarse de anticipo

La oferta puede venir de alguien que asegura tener contactos para conseguirte un lugar, adelantar tu registro o resolver un supuesto problema con el depósito. El dinero puede pedirse como anticipo, cuota de gestión o pago para apartar una cita. Cualquiera de esos cobros es una señal de alerta, incluso si la persona conoce el nombre del programa o dice trabajar en un módulo de atención.

Bienestar también ha advertido sobre ofrecimientos de bonos o créditos a cuenta de las pensiones. En esos casos, el gancho puede dirigirse a personas que ya reciben un apoyo y a quienes les prometen un depósito adicional a cambio de un pago o de información bancaria.

Una página con logotipos oficiales también puede ser falsa

Otra forma de engaño consiste en enviar un enlace por mensaje de texto o WhatsApp con el pretexto de abrir un registro, actualizar los datos de una persona beneficiaria o confirmar la entrega de la tarjeta. El enlace puede llevar a un formulario que imita la imagen de un sitio oficial y solicita información personal o bancaria.

Antes de llenar un formulario, Bienestar recomienda verificar que el trámite aparezca en la convocatoria del programa correspondiente. Si el mensaje o la llamada pide el número de tarjeta, el NIP o una contraseña, evita compartir esos datos. Tampoco entregues documentos a una persona que se presenta como gestora a cambio de inscribirte.

Bienestar

¿Dónde verificar un registro o la entrega de una tarjeta?

Para quienes buscan incorporarse a una pensión, la convocatoria oficial indica quiénes pueden registrarse, en qué fechas y qué documentos deben presentar. En Durango, como en el resto del país, conviene revisar la sede y el calendario que correspondan al municipio antes de acudir.

Si ya iniciaste un trámite y alguien te contacta para pedirte dinero, puedes aclarar la situación en la Línea de Bienestar, al 800 639 42 64. Ten a la mano el nombre del programa y explica qué te ofrecieron. Si te enviaron un número para confirmar la oferta, usa el teléfono oficial para verificarla antes de hacer un depósito o entregar tus datos.