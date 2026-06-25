Bienestar alerta por fraude: es falso que debas actualizar datos para seguir recibiendo apoyos

La Secretaría de Bienestar alertó a los beneficiarios de los Programas para el Bienestar sobre la circulación de información falsa en redes sociales, en la que se asegura que es necesario “actualizar datos” para continuar recibiendo los apoyos económicos.

De acuerdo con la dependencia federal, dicha información es falsa, por lo que ningún derechohabiente debe realizar trámites adicionales, responder correos electrónicos, contestar mensajes o ingresar a enlaces externos para mantener activo el depósito de sus recursos.

La aclaración surge luego de que comenzaran a difundirse publicaciones y mensajes en plataformas digitales en los que se advierte sobre una supuesta actualización obligatoria de datos para conservar los pagos de pensiones y programas sociales.

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No hay actualización obligatoria

La Secretaría de Bienestar señaló que los apoyos económicos están garantizados y continuarán entregándose de manera directa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios y sin necesidad de cumplir requisitos extraordinarios.

También pidió a la población mantenerse atenta y consultar únicamente los canales oficiales de la dependencia, ya que este tipo de mensajes pueden ser utilizados por estafadores para obtener información personal, datos bancarios o claves de acceso.

Entre las principales recomendaciones, la dependencia pidió no compartir datos personales con terceros, no entregar tarjetas ni NIP, no abrir enlaces sospechosos y no atender solicitudes que lleguen por medios no oficiales.

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¿Cuándo será el próximo pago?

Bienestar informó que el calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto será dado a conocer próximamente por medio de sus canales oficiales.

Mientras tanto, los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para seguir recibiendo sus depósitos.

La dependencia reiteró que la entrega de recursos de los Programas para el Bienestar se realiza de manera directa, sin gestores ni intermediarios, por lo que cualquier mensaje que solicite datos, pagos, depósitos o actualizaciones fuera de los canales oficiales debe considerarse sospechoso.

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