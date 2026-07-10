'Big Belly' o basureros inteligentes no rompen con la imagen de la ciudad: Servicios Públicos

La sustitución de los botes de basura del Centro Histórico de Durango por 75 basureros inteligentes tipo BigBelly, de mayor tamaño, no afecta la imagen de ciudad colonial de la capital, aseguró la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El director de la dependencia, Felipe de Jesús Cortez Aragón , afirmó que la imagen urbana se mantiene, ya que se trata únicamente de equipamiento y no de una obra de construcción, además de que contribuirá a brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Manifestó que este tipo de basureros ya se utilizan en importantes ciudades de Europa y México.

"Hay en Querétaro, hay en San Pedro Garza García, Nuevo León, y también hay en Durango. Se van a instalar 75 y ya hay 50 en la ciudad".

Explicó que los contenedores serán distribuidos estratégicamente conforme a la normativa, la cual establece la distancia entre cada uno de acuerdo con el flujo peatonal y la afluencia de personas.

Añadió que el objetivo es que Durango avance hacia una ciudad más limpia, hasta reducir al mínimo la presencia de basura en la vía pública.

FUNCIONAMIENTO

Las antiguas papeleras están siendo sustituidas debido a que tenían una capacidad limitada, generaban malos olores y derramaban lixiviados, lo que dificultaba mantener limpias las calles.

Entre las principales características de los nuevos contenedores, el funcionario destacó mayor capacidad de almacenamiento y un sistema de compactación que funciona mediante energía solar.

Detalló que el depósito tiene una capacidad inicial de 50 litros y, una vez lleno, un sensor activa un pistón que compacta los residuos.

"Tiene la capacidad de compactar los residuos entre cinco y siete veces. Esto incrementa de manera importante el volumen de almacenamiento y, cuando el contenedor alcanza su capacidad máxima, envía una señal para que el personal acuda a vaciarlo".

Indicó que el mecanismo está diseñado para soportar las inclemencias del tiempo, aunque reconoció que no es indestructible.

"El tema de los BigBelly nos viene a dar un espacio más confinado para la disposición de los residuos. Nada más les pedimos que depositen su basura en su lugar y que nos ayuden a mantener limpio".

Finalmente, señaló que el mantenimiento de estos equipos es especializado y será realizado por personal femenino previamente capacitado.