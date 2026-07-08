'Biker' fallece tras días de agonía en hospital; víctima se accidentó en carretera de Mapimí

Un motociclista que permanecía hospitalizado desde finales de junio perdió la vida la noche de este martes, a consecuencia de las lesiones que sufrió tras un accidente registrado sobre la carretera libre Gómez Palacio-Jiménez, en el municipio de Mapimí.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el percance ocurrió el pasado sábado 27 de junio, alrededor de las 13:00 horas, cuando Issac Díaz Hernández, de 30 años de edad y con domicilio en la colonia Valle Poniente, de Torreón, Coahuila, viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Harley-Davidson modelo 2001, color negro.

El motociclista circulaba con dirección hacia la ciudad de Parral, Chihuahua, cuando, poco antes de llegar a la localidad de Ceballos, presuntamente perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y terminó gravemente lesionado.

Personas que viajaban con él en el recorrido se detuvieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, quienes posteriormente lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Durante varios días, el hombre permaneció internado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, su estado de salud se complicó.

Fue alrededor de las 20:00 horas del martes 7 de julio cuando se confirmó el fallecimiento de Issac Díaz Hernández, como consecuencia del conjunto de traumatismos que presentaba tras el accidente.

Tras el deceso, agentes de la Fiscalía General del Estado de Durango tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes, mientras que el Agente del Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

La necropsia de ley permitirá corroborar la causa oficial de la muerte, en tanto que la carpeta de investigación integrará todos los elementos relacionados con el accidente ocurrido en el municipio de Mapimí.