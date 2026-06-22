Bikers resultan lesionados tras ser impactados por un tráiler en la Durango-Torreón

Una mujer y un hombre, integrantes de un club de motociclistas, resultaron lesionados la tarde de este domingo luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera impactada por un tractocamión sobre la autopista Durango-Torreón, a la altura del entronque a Guadalupe Victoria.

El accidente ocurrió cerca de las 18:00 horas en el kilómetro 72 de la rúa de cuota. Según los primeros reportes, Mario García Oliver, de 59 años de edad, y su esposa, Isabel Cristina Bermúdez Alvarado, de 58, circulaban en una motocicleta cuando la unidad presentó una ponchadura.

La pareja detuvo su marcha y se orilló sobre el acotamiento para hacer la reparación correspondiente. Fue en esos momentos cuando, por causas que son investigadas por las autoridades, un tractocamión los alcanzó y terminó por impactar la unidad de dos ruedas.

El vehículo involucrado es un tráiler de la marca Kenworth, que era conducido por Óscar Jaime, de 40 años de edad. Tras el golpe, la motocicleta quedó debajo de la pesada unidad y sus ocupantes resultaron lesionados.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a Isabel Cristina, quien forma parte del motoclub Dragons Durango, cuyos integrantes viajaban en caravana procedentes de un evento registrado en la ciudad de Santiago Papasquiaro y regresaban a la Región Lagunera, de donde son originarios..

La mujer fue trasladada inicialmente a la Clínica 26 del IMSS, en Guadalupe Victoria, donde recibió una valoración médica preliminar. Posteriormente, debido a las lesiones que presentaba, entre ellas una probable fractura de clavícula izquierda, se determinó su traslado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

En tanto, el resto de los integrantes del grupo de motociclistas también fue atendido en el sitio por personal de emergencia, ya que algunos presentaban crisis nerviosa tras presenciar el accidente. Asimismo, elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe Victoria apoyaron en las labores de auxilio.

El conductor del tractocamiónfues puesto a disposición del Agente del Minsterio Púbico, por la Guardia Nacional División Caminos, corporación que se encargó de tomar conocimiento del hecho y realizar las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades. La circulación en la autopista se vio afectada parcialmente durante las maniobras de atención y retiro de las unidades.