¿Billetes con fentanilo en la calle? Esto es lo que sí debes de hacer si ves dinero tirado

Una nueva alerta comenzó a circular en redes sociales: supuestos billetes abandonados en calles, parques, gasolineras o afuera de centros comerciales estarían impregnados con una sustancia peligrosa, presuntamente fentanilo, para afectar a quien los recoja.

En los videos virales se advierte a la población que no toque billetes tirados, especialmente si presentan polvo, manchas, líquidos o una sustancia pegajosa. También se afirma que el contacto con la piel podría provocar desmayos o una intoxicación inmediata.

Sin embargo, aunque la recomendación de no manipular objetos sospechosos sí es válida, especialistas y autoridades sanitarias han aclarado que el riesgo de una sobredosis por tocar accidentalmente fentanilo con la piel es extremadamente bajo.

No lo recojas si tiene polvo, líquido o manchas extrañas

La recomendación principal es simple: si ves un billete tirado y notas que tiene alguna sustancia desconocida, no lo levantes con la mano, no lo huelas, no lo frotes y no permitas que niñas, niños o adultos mayores lo manipulen.

Aunque no necesariamente se trate de fentanilo, cualquier objeto con polvo, líquido o residuos desconocidos puede representar un riesgo sanitario o formar parte de una situación sospechosa.

En estos casos, lo más prudente es alejarse, evitar que otras personas lo toquen y reportarlo al 911 o a las autoridades locales, especialmente si se encuentra en una zona concurrida.

¿Tocar fentanilo puede causar una sobredosis?

De acuerdo con información médica y de salud pública, una sobredosis por contacto casual con la piel es muy improbable.

Especialistas han explicado que tocar una superficie o un billete contaminado no provoca una sobredosis inmediata. El fentanilo puede ser peligroso y mortal cuando se consume, se inhala, se ingiere o entra en contacto con mucosas, pero no actúa de forma instantánea solo por tocarlo brevemente con la piel.

El riesgo aumenta si la sustancia llega a ojos, nariz, boca o heridas abiertas, o si la persona se toca la cara después de haber manipulado un objeto contaminado.

Por eso, aunque no hay que caer en pánico, tampoco se debe minimizar la situación.

¿Qué hacer si ya lo tocaste?

Si una persona tocó un billete u objeto con una sustancia desconocida, se recomienda:

Lavarse las manos y la zona expuesta con abundante agua y jabón.

No tocarse ojos, nariz ni boca.

No usar gel antibacterial como primera opción para retirar la sustancia.

Retirar ropa contaminada si la sustancia cayó sobre ella.

Pedir ayuda médica si hay dificultad para respirar, somnolencia extrema, mareo intenso, pérdida de conciencia o cualquier síntoma grave.

En caso de una posible intoxicación o sobredosis, se debe llamar de inmediato al 911.

La alerta viral exagera, pero la prevención sí importa

La versión que circula en redes asegura que estos billetes son colocados para robar, secuestrar o intoxicar a quien los levante. Hasta ahora, no hay una alerta oficial generalizada en México que confirme una modalidad extendida de billetes contaminados con fentanilo para cometer delitos.

Lo que sí existe es un riesgo real al manipular cualquier sustancia desconocida en la vía pública.

Por ello, la recomendación no es entrar en pánico ni compartir cadenas alarmistas sin verificar, sino actuar con precaución: no tocar, no oler, no guardar el objeto y reportarlo.

Cuidado especial con niñas, niños y adultos mayores

El llamado de prevención es especialmente importante para niñas y niños, quienes podrían levantar billetes, envoltorios, dulces u otros objetos encontrados en la calle sin identificar el riesgo.

También se recomienda advertir a personas adultas mayores, pues podrían recoger un billete sin notar manchas, polvo o residuos sospechosos.

La regla debe ser clara: cualquier objeto tirado con una sustancia desconocida no debe tocarse.

Entonces, ¿es verdad o falso?

Es parcialmente verdadero.

Sí es recomendable no tocar billetes u objetos con sustancias desconocidas.

No está comprobado que tocar brevemente un billete con fentanilo provoque una sobredosis inmediata.

La alerta viral exagera el riesgo por contacto casual, pero deja una recomendación útil: ante un objeto sospechoso, lo mejor es no manipularlo y reportarlo.

La prevención correcta no es el miedo, sino la información.