Los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se sumaron a la consideración de los diputados federales del oficialismo y “batearon” el exhorto que expresidentes del IFE y el INE les hicieron de nombrar lo antes posible una nueva presidencia del organismo.

En entrevista al terminar la sesión de este jueves, la consejera presidenta, Blanca Cruz, aseguró que sus 15 años de experiencia en el ámbito electoral le valen para quedarse al frente del organismo hasta que la Cámara de Diputados decida tomar esa decisión y ellos respetarán la misma cuando llegue.

“No es una decisión que está en una persona, como tampoco fue decisión de una persona que yo esté de manera provisional al frente del órgano colegiado. Realmente, tengo 15 años en esta materia, tengo experiencia y en la conducción de estos procesos. Además, no estoy sola, estoy con otras 9 personas afrontando este reto”.

“Yo entendería el cuestionamiento de que puede generar alguna incertidumbre, pero, realmente, les diría con toda puntualidad, nosotros no hemos tenido ningún contratiempo en los trabajos institucionales y no es algo que nos tenga a nosotros como tema pendiente, porque no es nuestra competencia, somos muy respetuosos de la soberanía del Poder Legislativo”, dijo.

Llamado de expresidentes es "absolutamente irresponsable"

En entrevista aparte, la consejera Carla Humphrey calificó el planteamiento de los expresidentes del IFE y del INE —que ayer llamaron al Congreso a nombrar “lo antes posible y con amplio consenso” una nueva presidenta— como “absolutamente irresponsable”, pues ellos argumentaron que el organismo perdió legitimidad tras el escándalo de corrupción de la expresidenta Guadalupe Taddei.

“Me parece absolutamente irresponsable. Este Instituto ha trabajado de manera incompleta en otros periodos, no es la primera vez, la ley da la salida, precisamente, para seguir funcionando. Esa es precisamente la virtud de los órganos colegiados.

“Me parece absolutamente irresponsable una propuesta de ese tamaño con el proceso electoral en puerta. Más hablar de una renovación completa del Consejo General, no puede ser una opinión compartida”, señaló.