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Blanca Esthela Trejo celebra siete décadas rodeada del cariño de su familia

Blanca Esthela Trejo celebra siete décadas rodeada del cariño de su familia

Blanca Esthela Trejo celebra siete décadas rodeada del cariño de su familia

DANIELA ALMAGUER
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Con una emotiva reunión familiar, Blanca Esthela Trejo celebró sus 70 años de vida en la Quinta Duant, donde la esperaba una entrañable fiesta organizada por sus hijos Hugo, Armando e Ismael Venegas Trejo, así como por su esposo José Luis Venegas Espinoza y su nuera Yolanda González.

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Familiares y seres queridos se dieron cita para acompañarla en esta fecha tan especial, entre ellos Graciela Trejo, Lorena Zamarripa, Virginia y Cinthia Zamarripa, quienes compartieron con la festejada una tarde llena de buenos momentos.

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En un ambiente de alegría, convivencia y una deliciosa comida, los asistentes brindaron por Blanca Esthela, quien disfrutó cada instante de esta celebración, rodeada del cariño de quienes forman parte de su vida y de los mejores deseos por esta nueva etapa.


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¡MUCHAS FELICIDADES!






               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Cumpleaños Blanca, Trejo,, cariño, Zamarripa,

               

                
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