BOI hace presencia en Secundaria #67 de Durango, tras mensaje de amenaza

Elementos adscritos a la la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), encabezada por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Preventiva, hicieron presencia este miércoles en la Escuela Secundaria Técnica No 67, en la ciudad de Durango, tras un mensaje de amenaza encontrado en la institución.

El mensaje causó temor entre padres, alumnos y personal de la Secundaria, por lo que cuerpos de seguridad se dieron cita esta mañana y realizaron proximidad social.

¿Que decía el mensaje hallado en la escuela?

Tal y como lo informó El Siglo de Durango, el mensaje apareció este martes durante el turno matutino.

"Mañana tiroteo a las 7:10 am", se aprecia escrito sobre un muro.

Padres de familia expresaron que, aunque podría tratarse de una broma, la situación no debía minimizarse. Inicialmente señalaron que desconocían si la escuela había tomado medidas preventivas.

Dicho acontecimiento motivó que el plantel anunciara la activación de protocolos de seguridad y detalló que la asistencia de este miércoles sería a consideración de los padres.

¿Qué acciones de seguridad se realizaron?

Por lo anterior y como parte del operativo de Durango Seguro, que llevan a cabo la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal se dirigieron a este plantel.

Después de dialogar con el Director de la secundaria, se confirmó el ausentismo del 50 por ciento de los alumnos, donde los padres decidieron no enviarlos este día.

Personal de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública y de Vinculación social del municipio, junto con los elementos de seguridad realizaron proximidad social con los alumnos, indicando que se trató de una broma, por lo cual deberían sentirse seguros.

Elementos entregaron material informativo para evitar que sean víctimas de algún delito, además se detalló que los cuerpos de seguridad estarían realizando recorridos de vigilancia para evitar cualquier situación que los pudiera poner en riesgo, aseguraron en un comunicado.