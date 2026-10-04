¿Boiler de depósito o de paso? Diferencias, costos y cuál conviene para tu casa

Comprar un boiler parece una decisión sencilla hasta que aparecen las dudas: ¿cuál gasta menos?, ¿por qué algunos se apagan mientras alguien se baña?, ¿uno pequeño alcanza para toda la familia? Elegir únicamente por el precio puede llevar a comprar un equipo que no responda a las necesidades de la vivienda.

Primero hay que aclarar una confusión frecuente: el boiler de paso también puede funcionar con gas. La comparación es entre calentadores de depósito, de rápida recuperación e instantáneos; existen versiones para gas LP y gas natural.

También te puede interesar: ¿Ventilador, aire lavado o minisplit? ¿Qué conviene más en temporada de calor?

¿Cómo funciona el boiler de depósito?

Es el calentador tradicional con un tanque donde se almacena y calienta agua. Su capacidad se expresa en litros: por ejemplo, un equipo de 40 litros guarda esa cantidad dentro del depósito.

Cuando se utiliza el agua caliente, entra agua fría y el calentador recupera la temperatura. Si el consumo supera su capacidad de recuperación, habrá que esperar.

Puede ser conveniente en viviendas con baja presión, siempre que el modelo sea compatible con la instalación. Su principal diferencia frente a un instantáneo es que mantiene una reserva de agua caliente y ocupa más espacio.

No todos los boilers de paso son iguales

Dentro de los equipos llamados “de paso” hay dos tipos que conviene distinguir.

Los de rápida recuperación cuentan con un depósito pequeño y recuperan la temperatura con mayor rapidez. Hay modelos diseñados para trabajar en instalaciones de baja presión.

Los instantáneos no almacenan agua: la calientan mientras circula por el equipo y requieren un flujo mínimo para activarse. Si ese flujo disminuye demasiado, pueden dejar de calentar.

Por eso, que un aparato diga “de paso” no significa automáticamente que encenderá únicamente al abrir la regadera. Es necesario revisar su tecnología y sistema de encendido.

¿Cuál consume menos gas?

Un instantáneo con encendido automático evita mantener un tanque de agua caliente durante las horas en que nadie lo utiliza. Esa característica puede reducir el consumo frente a un calentador de depósito que permanece encendido.

Sin embargo, no hay una cantidad de ahorro garantizada para todas las casas. Influyen la eficiencia del equipo, la duración de los baños, la temperatura del agua que entra y los hábitos de uso.

También importa el piloto: una llama que permanece encendida consume gas. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía recomienda elegir la capacidad adecuada y preferir equipos con encendido electrónico. Algunos calentadores modernos de depósito y rápida recuperación también eliminan el piloto permanente.

¿Cuánto cuestan?

Como referencias de compra, en catálogos de tiendas mexicanas se encontraron un instantáneo Avera de seis litros por minuto para gas LP en mil 419 pesos y un Aspix de un servicio, también para gas LP, en dos mil 499 pesos.

Entre los de depósito, un IUSA Enerhit de 40 litros para gas LP tenía un precio publicado de tres mil 999 pesos, mientras que un Calorex G10 de un servicio para gas LP se anunciaba en seis mil 599 pesos.

Son ejemplos de modelos distintos, no un rango general del mercado. Los precios pueden cambiar por promociones, disponibilidad y vendedor; tampoco representan el costo total de instalar el equipo.

Antes de comprar, conviene cotizar conexiones, mano de obra y cualquier adecuación necesaria. Un instantáneo económico puede requerir resolver primero un problema de presión o flujo.

También te puede interesar: ¿Cómo puedo saber el nivel de gas en mi tanque estacionario?, checa estas opciones

¿Cuál conviene para tu vivienda?

El de depósito puede convenir si hay baja presión y se busca una reserva de agua caliente, siempre que su capacidad corresponda al consumo.

El instantáneo puede ser una opción si hay poco espacio, el flujo cumple los requisitos del fabricante y se busca evitar mantener agua caliente almacenada.

El de rápida recuperación puede funcionar como alternativa para baños consecutivos, especialmente cuando se necesita recuperar pronto la temperatura y la instalación es compatible con el modelo.

La capacidad tampoco se compara igual: 40 litros de depósito son agua almacenada; seis litros por minuto en un instantáneo indican el caudal que puede calentar bajo condiciones determinadas.

Para elegir, hay que revisar cuántas regaderas funcionarán simultáneamente y cuánto caudal demanda cada una. En temporada fría, cuando el agua entra a menor temperatura, un instantáneo puede entregar menos caudal a la temperatura deseada.

Finalmente, se debe confirmar si la vivienda utiliza gas LP o natural y respetar las condiciones de ventilación y salida de gases indicadas por el fabricante. La instalación debe realizarla personal capacitado.