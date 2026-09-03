Festival Revueltas 2026: Boletos para Kalimba en Durango siguen disponibles

Mientras los boletos de Enjambre desaparecieron en apenas 15 minutos, el concierto de Kalimba todavía da oportunidad de apartar un lugar en las primeras filas.

El cantante llegará el próximo 10 de octubre a la Plaza IV Centenario como parte del Festival Revueltas 2026, y la zona preferente ya muestra un avance importante en sus ventas.

¿Dónde puedo comprar boletos?

De acuerdo con el mapa de disponibilidad de NewTicket, alrededor del 50 por ciento de los asientos preferentes ya fueron adquiridos, especialmente los más cercanos al escenario.

Se trata del área frente al templete, pensada para quienes quieren disfrutar el espectáculo a pocos metros del intérprete de éxitos como “Tocando fondo”, “Duele” y “Se te olvidó”.

El resto de la Plaza IV Centenario conservará el formato de acceso gratuito que distingue a varios de los eventos del Festival Revueltas, ya que las gradas y gran parte de la plancha estarán abiertas para el público sin costo.

Quienes busquen asegurar un asiento frente al escenario todavía pueden hacerlo a través de la plataforma NewTicket, donde la disponibilidad cambia conforme avanza la venta.