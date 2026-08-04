Bolsa con vértebras y huesos moviliza a elementos policiales en Durango

Un reporte por olores fétidos generó la movilización de elementos de la Policía Preventiva la tarde del lunes en el fraccionamiento Jardines de San Antonio, en la ciudad de Durango, donde vecinos alertaron sobre una camioneta roja aparentemente abandonada.

Al arribar a la avenida Mercurio, a la altura del número 365, los agentes inspeccionaron el lugar y localizaron una bolsa que contenía vértebras y otros huesos de res , la cual se encontraba tirada a un costado del vehículo señalado en el reporte.

Tras la revisión, los policías confirmaron que los restos correspondían a un animal, por lo que se descartó la presencia de indicios relacionados con algún hecho delictivo o el hallazgo de restos humanos.

Las autoridades informaron que el incidente quedó sin novedad, luego de verificar la situación y determinar que no existía riesgo para la población ni elementos que ameritaran una investigación adicional.