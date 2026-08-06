¡Bomba en la MLS! Chucky Lozano negocia con LA Galaxy tras la polémica que vivió en San Diego

El atacante mexicano Hirving 'Chucky' Lozano se encuentra muy cerca de dar un giro drástico a su carrera profesional en Estados Unidos. Tras meses alejado de las canchas, el extremo de 31 años sostiene negociaciones avanzadas para incorporarse como nuevo refuerzo del LA Galaxy, franquicia que busca concretar su llegada mediante una cesión a préstamo procedente del San Diego FC.

Cierra un polémico capítulo

Las conversaciones entre ambas directivas progresan favorablemente, según reportes de periodistas especializados como Tom Bogert. Bajo este esquema temporal, la escuadra angelina registraría a Lozano bajo la categoría de Jugador Designado. Por su parte, la directiva de San Diego aceptaría absorber un porcentaje de la elevada ficha anual del jugador, tasada en aproximadamente 9.3 millones de dólares.

Esta inminente salida ocurre tras un periodo sumamente tumultuoso en San Diego FC, la franquicia a la que arribó como figura estelar a principios de 2025. Pese a registrar un desempeño de 11 goles y 9 asistencias en 34 partidos, una serie de problemas indisciplinarios derivaron en su separación del plantel principal, dejándolo completamente marginado de la actividad oficial desde finales de noviembre de 2025.

Esa prolongada inactividad competitiva de casi ocho meses cobró un precio altísimo en el plano internacional para el futbolista formado en Pachuca. La falta de ritmo de juego exigido por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana derivó en su dolorosa exclusión de la lista final para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que debió seguir al margen del terreno de juego.

Busca recuperar el ritmo perdido

Antes de enfocar su destino hacia Los Ángeles, el entorno del exjugador del Napoli y PSV Eindhoven exploró distintas alternativas en el mercado de pases. No obstante, las pretensiones salariales del atacante cerraron la puerta a opciones en la Liga MX, dejando a la escuadra galáctica como la vía idónea para reactivar su carrera profesional en el balompié norteamericano.

A falta de la firma definitiva, el delantero azteca afrontará el reto de reconstruir su reputación y recuperar el nivel futbolístico que lo catapultó a la élite europea. El LA Galaxy confía en que Lozano deje atrás las fricciones extracancha para convertirse en una pieza estelar en su esquema ofensivo durante la presente temporada.