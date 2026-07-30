¡BOMBAZO! Alacranes de Durango ficha al sinaloense Alonso Escoboza para el Apertura 2026

La directiva de Alacranes de Durango sacudió el mercado en la Liga Expansión MX tras concretar la llegada de Jesús Alonso Escoboza Lugo, procedente del Club Jaiba Brava, para el Apertura 2026. Con 33 años y un recorrido estelar en el balompié nacional, el zurdo mochiteco arriba a la entidad con la encomienda de aportar dinamismo, liderazgo y la jerarquía requerida para impulsar al conjunto verdiblanco a los primeros planos.

Ya sabe lo que es ser campeón

Surgido de las Fuerzas Básicas de Santos Laguna, Escoboza debutó en Primera División en 2011. Con los Guerreros vivió su etapa más laureada, superando los cien encuentros oficiales y conquistando dos títulos de Liga MX, una Copa MX y el Campeón de Campeones. Su vertiginoso despliegue por la pradera izquierda lo proyectó rápidamente como una de las zurdas más desequilibrantes del país.

Dicha regularidad lo catapultó al Tri, siendo campeón del Premundial Sub-20 en 2013, mundialista en Turquía y seleccionado mayor en la reclasificación rumbo a Brasil 2014. Tiempo después, bajo el mando de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa, disputó dos finales consecutivas en la división de plata, confirmando su solvencia en momentos determinantes.

Forjado por algunos de los grandes de la Liga MX

Con una foja superior a los 300 cotejos profesionales, el sinaloense ha defendido las camisetas de clubes como América y Cruz Azul, acumulando pasajes por Necaxa, Querétaro, Puebla, Tijuana, Chiapas y Mazatlán FC. A lo largo de esta trayectoria en el máximo circuito registra más de veinte anotaciones y decenas de asistencias que avalan su peso constante en el ataque.

Perfil versátil que viene a revolucionar a los "Arácnidos"

Futbolísticamente, Alonso representa un comodín táctico de primer nivel para el cuadro duranguense. Capaz de desempeñarse como lateral, carrilero o volante ofensivo, el mochiteco destaca por su técnica depurada, visión de juego, centros precisos y una educada pierna izquierda especializada en el cobro de la pelota parada, recurso clave para inclinar balanzas en duelos cerrados.

La incorporación del experimentado futbolista ratifica las intenciones del proyecto verdiblanco en un certamen competitivo. Alonso Escoboza llega a la capital del estado listo para asumir la batuta en el vestidor y ofrecer soluciones inmediatas sobre el césped del Estadio Francisco Zarco.