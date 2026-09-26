Bombero duranguense requiere apoyo para tratamiento médico | Así puedes ayudar

Lo que distingue a los elementos del cuerpo de Bomberos de Durango es la vocación con la que realizan su labor diaria en beneficio de la sociedad, ahora requieren del apoyo de la ciudadanía para respaldar a su compañero, el capitán Miguel Hernández Medina, quien está atravesando un momento delicado de salud.

Conocido como Mike, se distingue por ayudar siempre a quien lo necesita, ya sea familiar, amigo, compañero o ciudadano, y ahora se encuentra recibiendo tratamiento por un tumor maligno en el rostro.

Piden a la sociedad solidarizarse con su situación y corresponder a los años de entrega y vocación que ha dedicado a la ciudadanía de Durango.

Son diversas las actividades que han realizado su familia y personas que lo estiman, como la venta de alimentos, con el objetivo de recabar fondos.

¿Quiéres ayudar a la causa?

Para las personas que quieran aportar cualquier cantidad, pueden hacerlo directamente a la cuenta bancaria proporcionada por la familia de Miguel Hernández Medina, 5579 1004 6529 5192 del Banco Santander.

Por su parte, el titular de Protección Civil Municipal, Gustavo Paredes Moreno, indicó que recientemente viajó a Torreón, Coahuila, donde Mike se encuentra recibiendo tratamiento, para acompañarlo y entregar un apoyo a la familia.

Reconoció que, además del tratamiento, se generan otros gastos, como traslados, hospedaje y alimentación para sus familiares, por lo que la corporación también realizó una venta de alimentos en la estación de Bomberos este sábado 26 de septiembre.

Paredes Moreno aclaró que todo lo recabado será a favor de la familia, que actualmente realiza diversos gastos, por lo que cada aportación cuenta.