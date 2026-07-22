Bomberos rescatan a hombre que quedó prensado entre dos vehículos en Durango

Un hombre resultó lesionado durante un accidente ocurrido este miércoles 22 de julio en el interior de un taller de la ciudad de Durango, donde quedó atrapado entre las puertas de dos vehículos.

El incidente se registró en un establecimiento ubicado sobre la calle Benito Díaz, en la esquina con la prolongación Enrique Carrola Antuna. Tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911, elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el lugar.

Al llegar, los rescatistas encontraron al hombre imposibilitado para salir por sus propios medios, por lo que comenzaron las maniobras para liberarlo.

Debido a la posición en la que se encontraba, fue necesario utilizar equipo hidráulico especializado, conocido como “Quijadas de la Vida”, con el cual los bomberos consiguieron abrir espacio entre las unidades y extraer al lesionado de manera segura.

Una vez liberado, el hombre permaneció sentado dentro de uno de los vehículos mientras los elementos de emergencia le proporcionaron oxígeno, revisaron sus signos vitales y efectuaron una valoración inicial para determinar la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, quedó bajo atención del personal de la Cruz Roja Mexicana para ser trasladado a una institución médica y recibir una revisión más detallada.

Hasta el momento no se ha precisado cómo ocurrió el accidente ni qué provocó que el hombre quedara prensado entre las puertas de ambas unidades. Tampoco se informó oficialmente sobre su identidad o estado de salud después del rescate.