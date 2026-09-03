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INCENDIOS

Bomberos sofocan incendio en taller de razers y motocicletas en la colonia Universal

Cuerpo de Bomberos realizaron una entrada forzada al abrir las cortinas metálicas del establecimiento.

Bomberos sofocan incendio en taller de razers y motocicletas en la colonia Universal

Bomberos sofocan incendio en taller de razers y motocicletas en la colonia Universal

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un incendio registrado durante la noche de este miércoles en un taller mecánico de la colonia Universal, dejó aproximadamente cuatro vehículos afectados, sin que se reportaran personas lesionadas.

El establecimiento, ubicado sobre Prolongación Nazas, a la altura de la calle Costa Rica, se dedica a la reparación de razers, motocicletas y cuatrimotos.

Al recibir el reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron una entrada forzada al abrir las cortinas metálicas de seguridad para ingresar y comenzar el combate del fuego.



La intervención permitió controlar y extinguir las llamas antes de que se extendieran hacia los comercios y viviendas cercanas. Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: INCENDIOS incendio, colonia, motocicletas, personas

               

                
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