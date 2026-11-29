Una de las citas que Borges prefería, esas voces recurrentes debidas entre otros a Dante Shakespeare o Wilde y que habían echado profundas raíces en el escritor argentino, derivaba del esencial Whitman: Who touches this book touches a men. Invirtiendo la frase se podría ajustar cabalmente a la relación Borges-Quijote. El hombre tocado por el espíritu de un libro; materia por cierto abordada en no pocos de los textos del autor de EL Aleph, y cuyos vínculos eran incluso llevados en su vida cotidiana hasta la confesión humorista de doble filo: “yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Yo diría que mis únicos vicios son el Quijote, la Divina Comedia y no incurrir en la lectura de Enrique Larreta ni de Benavente.” Tales filiaciones literarias recorrieron en efecto toda la trayectoria borgesiana, influencia que específicamente en el caso que nos ocupa dio lugar a un buen número de poemas, tema de conferencias, un cuento ya célebre y breves y reveladores apuntes ensayísticos, sin olvidar las muchas alusiones en prólogos y entrevistas, culminando así en el discurso que el maestro pronunció en 1980 al recibir el Premio Cervantes de manos del rey de España.

Vale la pena, por ello, ponderar a manera de muestra la presencia del Quijote –y por extensión la índole cervantina- tanto en la obra como en las opiniones de Borges (desde una especie de fascinación que no excluía la fértil controversia), para después intentar establecer ecos y correspondencias entre unas y otras, lo que me permitirá sugerir una perspectiva propia con base en el análisis desarrollado.

ENCUENTRO EN EL PARAÍSO

Cuando se visita la infancia de Borges (época en que, recordemos, se le llamaba Georgie) se observa su temprano contacto con las más notables expresiones literarias del canon occidental, e incluso de otros horizontes más lejanos. No hay biografía completa que no dedique algún capítulo a subrayar este hecho –trascendente, como ya se anotó- en la vida del escritor argentino. Los ojos del niño recorrieron entonces, con la excelente guía de los lectores de calidad que eran su abuela, su padre y su madre, las aventuras de Huckleberry Finn, el temblor inventado por Edgar Allan Poe, los seres imaginarios de H. G. Wells, el espejo encantado de Lewis Carroll y los tesoros descubiertos por Robert Louis Stevenson. Junto con estos libros, la Biblia presbiteriana, La mil y una noches –que leía a escondidas por su contenido erótico- y la Enciclopedia Británica forjaron el gusto de Georgie por la letra impresa en la biblioteca de su casa, en el viejo barrio de Palermo (“Yo, que me figuraba el Paraíso/ Bajo la especie de una biblioteca”, dice reveladoramente Borges en uno de sus poemas más citados). Fueron también los años en que leyó el Quijote, suceso que iniciará una duradera relación autor-lector, y cuyos mejores frutos se alcanzarán, mucho tiempo después, en no pocas muestras de original reflexión y creación magistral dentro de su obra. Detengámonos sumariamente en este primer encuentro.

En su ensayo, publicado en inglés en 1970 en la revista The New Yorker y conocido en español hasta 1999, Jorge Luis Borges señala:

Todavía recuerdo aquellos volúmenes rojos en letras doradas de la edición Garnier. En algún momento, la biblioteca de mi padre fue

dispersada, y cuando leí el Quijote en otra edición tuve la sensación

de que ése no era el verdadero Quijote. Más tarde, un amigo me consiguió el Garnier, con los mismos grabados en acero, las mismas notas al pie y también las mismas erratas. Todas esas cosas forman para mí parte del libro: el que considero como verdadero Quijote.

El recuerdo no se reduce a mero ejercicio evocativo. Además de ilustrar un verdadero hallazgo.