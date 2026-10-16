Botiza en el IMSS

“No hemos estado cruzados de brazos. Llevamos dos años trabajando para mejorarel sistema de salud”. CLAUDIA SHEINBAUM, 13.10.2026

La presidenta Sheinbaum minimizó este 14 de octubre a los trabajadores que participaron en las protestas contra el IMSS y su Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTSS). Puso un video en la mañanera “para ver el tamaño de las marchas” y se quejó de que los partidos políticos, las organizaciones de derecha y “la botiza” aprovecharon las protestas para cuestionar al gobierno.