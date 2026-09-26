Boxeador fallece trágicamente tras un combate reciente, ¿qué fue lo que pasó?

El boxeo mexicano se encuentra de luto luego de confirmarse el fallecimiento de Arturo “Lobito” Torres, pugilista de 26 años que permaneció hospitalizado durante varios días después de sufrir una emergencia médica tras disputar un combate en Mexicali, Baja California.

El peleador había subido al ring el pasado 19 de septiembre en el Parque Vicente Guerrero, donde enfrentó a Gilberto “Torito” García dentro de una función organizada en la capital bajacaliforniana.

La contienda terminó en el séptimo episodio, luego de que la esquina de Torres decidiera detener el combate ante el castigo que estaba recibiendo.

¿Qué le pasó a Arturo “Lobito” Torres?

Instantes después de finalizar la pelea, Torres se desvaneció sobre el cuadrilátero, por lo que personal médico intervino para brindarle atención y posteriormente fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali.

Reportes difundidos durante los días posteriores señalaron que el pugilista llegó inconsciente al hospital y presentó convulsiones . Durante la valoración médica le fue detectado un coágulo en el cerebro, situación que obligó a que fuera sometido a una intervención quirúrgica.

Un día después del combate, Ángel Torres, hermano del boxeador, informó que la operación había resultado exitosa. Sin embargo, debido a la gravedad de su condición, “Lobito” permaneció en coma inducido y bajo vigilancia médica para evitar esfuerzos que pudieran complicar su recuperación.

Confirman su fallecimiento tras varios días

Pese a la intervención quirúrgica y la atención médica recibida, el viernes 25 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Arturo Torres a los 26 años . Diversos medios locales señalaron que el boxeador permaneció aproximadamente seis días hospitalizado después de lo ocurrido en su última pelea.

La noticia provocó diferentes muestras de solidaridad y mensajes de despedida por parte de personas cercanas al pugilista, aficionados y representantes del boxeo de Baja California.

¿Quién era Arturo “Lobito” Torres?

Arturo Torres había iniciado su carrera profesional el 9 de noviembre de 2018, precisamente en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali, escenario donde también disputó el que terminaría siendo su último combate.

De acuerdo con registros difundidos tras su fallecimiento, el mexicano acumuló 24 peleas como profesional, con saldo de 15 victorias, seis derrotas y tres empates , además de conseguir seis triunfos por nocaut.

Su fallecimiento ha causado consternación principalmente en la comunidad deportiva de Mexicali, donde desarrolló buena parte de su trayectoria y donde familiares, entrenadores y compañeros lo acompañaron durante los días posteriores al combate.