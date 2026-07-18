Brandon Flowers lanza 'Paradise', su esperado regreso solista

Después de más de una década sin publicar un álbum en solitario, Brandon Flowers vuelve a tomar el reflector lejos de The Killers. El cantante estadounidense estrenó “Paradise”, el nuevo sencillo que sirve como carta de presentación de “THRASHER”, su próximo material discográfico que llegará el 21 de agosto bajo el sello Island Records.

El tema muestra una faceta profundamente personal del músico. Con un sonido que abraza el country contemporáneo, “Paradise” está inspirado en las historias de los familiares de Flowers que trabajaron durante años en los emblemáticos casinos de Las Vegas, una ciudad que ha marcado tanto su vida como su carrera artística.

El lanzamiento está acompañado por un video de interpretación en vivo grabado en el legendario RCA Studio A de Nashville, el mismo recinto donde el cantante registró gran parte del álbum.

UN REGRESO CON SELLO DE NASHVILLE

“THRASHER” representa el primer trabajo solista de Brandon Flowers desde The Desired Effect (2015), marcando así el regreso de una de las voces más reconocibles del rock alternativo.

El disco fue producido nuevamente por Shawn Everett y Jonathan Rado, colaboradores habituales del intérprete, y reúne a músicos de gran prestigio dentro de la escena de Nashville. Entre ellos destacan el guitarrista David Rawlings, el virtuoso del pedal steel Bruce Bouton y el legendario armonicista Charlie McCoy, figura histórica que participó en varios de los álbumes más importantes que Bob Dylan grabó en esa ciudad.

Como parte del lanzamiento, también estará disponible una edición especial para coleccionistas: Blood Records pondrá a la venta un vinilo translúcido color naranja óxido con salpicaduras negras y blancas, limitado a únicamente 5 mil copias numeradas a mano.

TAMBIÉN PREPARA GIRA INTERNACIONAL

El estreno de “THRASHER” vendrá acompañado por una gira que recorrerá Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda entre septiembre y octubre.

El recorrido incluye presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Toronto, Londres, Manchester, Glasgow y Dublín, confirmando que Brandon Flowers está listo para reencontrarse con sus seguidores alrededor del mundo.

Con “Paradise”, Flowers demuestra que su creatividad sigue intacta y que, aun después de conquistar escenarios con The Killers, todavía tiene mucho que decir como solista.