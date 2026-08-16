Brandon Flowers lanza 'Tiger's Blood', sencillo de su próximo álbum

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, continúa revelando detalles de su nueva etapa como solista con el lanzamiento de “Tiger's Blood”, sencillo que se convierte en el más reciente adelanto de Thrasher, su primer álbum en solitario en más de una década.

El nuevo tema explora conceptos relacionados con la nostalgia, la pérdida y el paso del tiempo, elementos que forman parte del universo personal que Flowers ha construido para este proyecto. “Tiger's Blood” se suma a los sencillos previamente publicados, “Plans” y “Paradise”, con los que el cantante ha comenzado a mostrar el sonido y la sensibilidad que caracterizarán a su próximo material.

La canción también tuvo una presentación especial en vivo, luego de que Brandon Flowers la interpretara durante su participación en el Newport Folk Fest, donde pudo ofrecer a sus seguidores una primera aproximación a esta nueva composición antes de su lanzamiento oficial.

TRAS EL MATERIAL

“Thrasher” llegará a través de Island Records y representará el primer álbum solista de Flowers en más de 10 años. El material fue grabado en Nashville bajo la producción de Shawn Everett y Jonathan Rado, colaboradores habituales del cantante, y reúne a reconocidos músicos de la escena de Nashville.

Entre los participantes se encuentran David Rawlings, reconocido por su trabajo junto a Gillian Welch; Bruce Bouton, destacado intérprete de pedal steel; y Charlie McCoy, legendario armonicista de 85 años cuya trayectoria incluye su participación en cuatro emblemáticos álbumes de Bob Dylan grabados en Nashville.

El sonido de “Thrasher” también tiene una conexión directa con la historia personal de Flowers, particularmente con los años formativos que pasó en Nephi, Utah. Desde esa perspectiva, el álbum busca recuperar elementos de su infancia y convertirlos en el punto de partida para canciones más personales, vulnerables y reflexivas.

El nuevo disco estará compuesto por las canciones “Does It Ever Cross Your Mind?”, “One Of Us”, “Tiger's Blood”, “Plans”, “Paradise”, “Miss America”, “Angel”, “The Red Ground”, “In A Heartbeat” y “An American Dream”.

Además del lanzamiento del álbum, Brandon Flowers prepara una nueva gira para septiembre y octubre, con presentaciones programadas en Norteamérica, Reino Unido e Irlanda.

De esta manera, el cantante acompañará la llegada de “Thrasher” con una serie de conciertos en los que llevará al escenario las nuevas canciones de su proyecto solista.