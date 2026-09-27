Breaking Bad encabeza las 100 mejores series del siglo XXI; ¿cuáles quedaron fuera?

Elegir las mejores series del siglo XXI parece una invitación a discutir. The New York Times publicó su lista de 100 producciones y, aunque el primer lugar quizá consiga bastante respaldo, basta avanzar unos puestos para encontrar decisiones capaces de dividir a los espectadores.

Breaking Bad encabeza la clasificación. La historia de Walter White quedó por encima de The Wire, Mad Men, Succession y Fleabag, que completan los primeros cinco lugares.

El top 10 continúa con Game of Thrones en sexto sitio, seguida de Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta. Para elaborar la lista, el diario consultó a más de 500 actores, guionistas, productores y otras personas relacionadas con la televisión, quienes eligieron sus series favoritas estrenadas en este siglo.

The New York Times

¿Y qué pasó con Star Wars y Marvel?

Entre las decisiones que más conversación pueden provocar está el lugar de las grandes franquicias. Andor aparece en el puesto 32 y es la única serie de Star Wars dentro del centenar. The Mandalorian, pese a su popularidad, quedó fuera.

Las producciones televisivas de Marvel tampoco consiguieron un sitio. Ni WandaVision, ni Loki, ni Daredevil aparecen en la clasificación. Eso no significa que carezcan de seguidores o reconocimiento: la lista refleja los votos de quienes participaron, no una medida definitiva de qué series vale la pena ver.

Hay otros puestos que seguramente abrirán debate. The Office, en su versión estadounidense, alcanzó el lugar 11, mientras que Better Call Saul, derivada de la ganadora Breaking Bad, quedó en el 27. Stranger Things aparece hasta el 53 y The Bear ocupa el 74.

También hay espacio para producciones recientes como The Pitt y Adolescence, ubicadas en los lugares 36 y 40, respectivamente. El resultado mezcla dramas, comedias, miniseries, programas de competencia y documentales en una misma clasificación.

Al final, quizá esa sea la mejor forma de entrarle al listado: buscar hasta dónde llegó tu favorita, descubrir alguna pendiente y decidir cuál de las ausencias merece reclamar un lugar.