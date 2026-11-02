Breves policiacas | 1 de noviembre de 2026

Ladrones se llevan dinero, calzado y documentos de vivienda en fraccionamiento Pirineos

Un robo a casa habitación fue reportado durante la noche del domingo en el fraccionamiento Pirineos, de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar al inmueble y apoderarse de dinero en efectivo, calzado y documentos personales.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 20:30 horas del domingo 1 de noviembre, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911, luego de descubrir que su domicilio había sido visitado por los amantes de lo ajeno.

La afectada fue identificada como María de Jesús, quien señaló que el robo ocurrió en su vivienda ubicada en la calle Pico Maubic, cerca de la carretera a Cristóbal Colón, en el mencionado asentamiento habitacional de la capital duranguense.

De acuerdo con lo manifestado por la reportante, la vivienda permaneció sola durante toda la mañana, situación que presuntamente fue aprovechada por los delincuentes, quienes ingresaron por la parte posterior del inmueble después de romper una tela mosquitera para conseguir acceso al interior.

Una vez dentro, los responsables se apoderaron de aproximadamente cuatro mil 500 pesos en efectivo, además de varios pares de zapatos y documentos, cuyo valor y características no fueron precisados. El robo fue descubierto cuando los habitantes regresaron a su domicilio y se percataron de lo ocurrido.

Jornalero es apuñalado en tórax, abdomen y espalda tras discusión

Un joven jornalero resultó con múltiples heridas provocadas por un arma blanca, luego de sostener una discusión con otro trabajador en un albergue de la localidad de Ceballos, municipio de Mapimí, durante la mañana de este lunes, por lo que fue necesario trasladarlo a un hospital de Gómez Palacio para recibir atención médica.El lesionado fue identificado como Marcelo Morales Mata, de 19 años de edad, originario de la comunidad de Santa María de Ocotán, municipio de Mezquital, quien se encontraba trabajando como jornalero agrícola en aquella región de La Laguna y presentaba diversas heridas en el tórax, abdomen, espalda y brazo izquierdo.

De acuerdo con la información proporcionada a los elementos de la Policía Investigadora de Delitos, el joven se encontraba en el albergue donde habitualmente duerme cuando llegó otro hombre, a quien identificó únicamente con el nombre de Catalino, originario del estado de Chihuahua, con quien comenzó a discutir por motivos que hasta el momento no fueron precisados.

La discusión subió de tono hasta convertirse en una agresión física, durante la cual el señalado presuntamente sacó de entre sus ropas un cuchillo de cocina, con el que atacó en repetidas ocasiones a Marcelo, provocándole varias heridas en distintas partes del cuerpo. Después de la agresión, el responsable escapó del lugar con rumbo desconocido.

Fue aproximadamente a las 07:00 horas de este lunes 2 de noviembre cuando personal de Seguridad Pública Municipal de Ceballos notificó a las autoridades investigadoras sobre la presencia de una persona lesionada con arma blanca en un campo de cultivo de aquella localidad, por lo que agentes de la corporación se trasladaron al sitio para verificar lo sucedido.

Al arribar, los investigadores localizaron al joven lesionado, quien proporcionó las características de su presunto agresor, señalando que vestía pantalón negro, camisa del mismo color y chaleco café. Debido a las múltiples heridas que presentaba, se dispuso su traslado al Hospital General de Gómez Palacio, donde recibiría atención médica especializada.

Por estos hechos, elementos de la Policía Investigadora de Delitos iniciaron las indagatorias correspondientes para establecer las circunstancias de la agresión y localizar al hombre señalado como responsable, quien hasta el momento no había sido ubicado.

Asimismo, se buscará determinar la gravedad de las lesiones sufridas por el jornalero y su evolución médica.

Roban motocicleta a trabajador de repostería del Centro de Durango

Una motocicleta fue robada durante el fin de semana en la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que su propietario la dejara estacionada afuera de una repostería donde se encontraba trabajando, situación que fue reportada a las autoridades para solicitar su localización.

El vehículo es una motocicleta de la marca Italika, línea 200Z, modelo 2024, originalmente de color naranja con negro, aunque había sido pintada completamente de negro. La unidad no cuenta con placas de circulación y tiene como característica particular una parte de uno de sus faros pintada del mismo color.

De acuerdo con la información proporcionada por Jazmín, madre del afectado, la motocicleta era utilizada por su hijo, un menor de edad identificado con las iniciales BES, quien trabaja en una repostería ubicada sobre la calle Aquiles Serdán, entre Hidalgo y Zaragoza, en el primer cuadro de la capital duranguense.

El robo ocurrió el sábado 31 de octubre, cuando el adolescente llegó a su lugar de trabajo aproximadamente a las 12:00 horas y dejó debidamente estacionada la motocicleta. Sin embargo, alrededor de las 13:00 horas, al salir para revisar la unidad, se percató de que ya no se encontraba donde la había dejado, por lo que avisó a sus familiares.

Fue durante la tarde del domingo 1 de noviembre, aproximadamente a las 15:00 horas, cuando se realizó el reporte correspondiente. La madre del afectado explicó que intentó presentar la denuncia formal por el robo, pero encontró dificultades debido a que no cuenta con la factura endosada a su nombre.