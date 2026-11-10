Breves policiacas | 10 de octubre de 2026

Le estalla una llanta y vuelca en carretera de Santa María del Oro

Un hombre resultó lesionado luego de sufrir una volcadura cuando circulaba por una carretera del municipio de Santa María del Oro, Durango, después de que presuntamente uno de los neumáticos de su camioneta estallara, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara accidentado.

El lesionado fue identificado como José Raciel García Terrazas, de 34 años de edad, con domicilio en el poblado General Escobedo, perteneciente al municipio antes mencionado, quien presentó golpes en diferentes partes del cuerpo y una lesión en la cabeza que requirió valoración médica.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 03:00 horas del sábado 7 de noviembre, cuando José Raciel conducía una camioneta de la marca Nissan, línea Pathfinder, modelo 1998, de color blanco, sobre la carretera que comunica los poblados General Escobedo y Galeana, luego de haber asistido a una fiesta.

Al llegar a una curva conocida por los habitantes de la región como Las Tortugas, uno de los neumáticos de la camioneta reventó, situación que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante y posteriormente volcara sobre la carretera. A pesar de las lesiones sufridas, el hombre consiguió salir por sus propios medios del vehículo accidentado.

Tras realizar esfuerzos para ponerse a salvo, José Raciel comenzó a caminar con dirección al poblado Galeana, donde buscó el apoyo de sus familiares, quienes posteriormente lo trasladaron al hospital de Santa María del Oro para que recibiera atención médica. Sin embargo, ante la posibilidad de presentar lesiones internas, decidió acudir a la ciudad de Durango para someterse a estudios más especializados.

Fue durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, aproximadamente a las 01:15 horas, cuando se reportó su ingreso al Hospital General 450, de la capital, donde fue valorado y diagnosticado como policontundido, además de presentar traumatismo craneoencefálico leve. El paciente quedó bajo atención médica para descartar complicaciones derivadas del accidente.

Siguen los robos de motocicletas en la Zona Centro de Durango

Los robos de motocicletas continúan registrándose en la Zona Centro de la ciudad de Durango, donde la tarde del lunes 9 de noviembre se reportó la desaparición de otra unidad que se encontraba en las inmediaciones de las calles Negrete y Bruno Martínez, situación que generó un nuevo reporte ante las autoridades.

El afectado fue identificado como Manuel de Jesús, quien solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad luego de percatarse de que su motocicleta había sido robada, por lo que proporcionó las características de la unidad para facilitar su localización.

De acuerdo con la información del reporte, los hechos fueron notificados aproximadamente a las 15:00 horas del lunes, sobre la calle Negrete, a la altura de Bruno Martínez, en pleno Centro Histórico de la capital duranguense.

La motocicleta robada es de la marca Vento, de color café con gris, con placas de circulación del Estado de Durango, características que fueron proporcionadas por el propietario al momento de solicitar el apoyo de las autoridades, con la intención de que pudiera ser identificada en caso de ser localizada.

El denunciante también proporcionó el número de serie de la unidad y aseguró que se encuentra registrada a su nombre, por lo que cuenta con la documentación correspondiente para acreditar su propiedad. Hasta el momento no se tiene información sobre la identidad de quienes participaron en el robo ni sobre el rumbo que tomaron con el vehículo.

Este hecho se suma a los reportes de robo de motocicletas registrados en la capital duranguense, particularmente en el primer cuadro de la ciudad. Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para tratar de recuperar la unidad y establecer quién o quiénes fueron responsables de su desaparición.