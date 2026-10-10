Breves policiacas | 10 de octubre de 2026

Captan en video robo de motocicleta en Tierra y Libertad

Dos sujetos fueron captados por cámaras de videovigilancia cuando robaban una motocicleta que se encontraba estacionada en calles de la colonia Tierra y Libertad, de la ciudad de Durango, mientras que un automóvil aparentemente los esperaba para acompañarlos durante la huida.

El robo ocurrió durante la madrugada del viernes 9 de octubre, en el exterior de un domicilio ubicado en la calle 10 de Mayo, cerca de su cruce con 10 de Abril, donde Jorge Luis había dejado estacionada la unidad desde aproximadamente las 23:00 horas del jueves.

Se trata de una motocicleta de la marca Italika 200, color negro con verde, con placas de circulación 16KXL4, propiedad del padre del afectado, quien posteriormente tomó conocimiento de lo sucedido.

Fue alrededor de las 05:00 horas del viernes cuando el joven salió del domicilio y descubrió que su motocicleta ya no se encontraba donde la había dejado, por lo que comenzó a buscar información entre los vecinos para tratar de establecer cómo ocurrió el robo.

Al revisar las grabaciones de varias cámaras de videovigilancia, descubrieron que aproximadamente a las 04:30 horas un automóvil llegó hasta una calle cercana y permaneció detenido con las luces encendidas, mientras dos hombres se acercaron a la motocicleta y se la llevaron. Posteriormente, el vehículo avanzó detrás de ellos.

Riña deja a joven herido con arma blanca

Un joven resultó lesionado con un arma blanca durante una riña registrada en el poblado Carlos Real, en el municipio de Durango, por lo que tuvo que recibir atención médica durante la madrugada de este sábado 10 de octubre.

El afectado fue identificado como Kevin Salvador Rojas Contreras, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia José López Portillo, de la ciudad de Durango, quien presentó una herida en la mano izquierda.

De acuerdo con la información inicial, el joven se vio involucrado en una riña en la mencionada localidad, donde fue lesionado con un arma blanca, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias que originaron el enfrentamiento.

Tras resultar lesionado, Kevin Salvador fue trasladado al Hospital General 450 de la capital duranguense, donde quedó registrado su ingreso aproximadamente a las 00:30 horas de este sábado.

Finalmente, debido a que la herida no ameritaba hospitalización, Kevin Salvador fue dado de alta aproximadamente a las 03:00 horas, mientras que no se proporcionaron mayores detalles sobre las personas involucradas en la riña ni sobre la identidad de quien le provocó la lesión.