Breves policiacas | 11 de noviembre de 2026

Hombre llega al Hospital General 450 tras sufrir una agresión física

Un hombre tuvo que acudir al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para recibir atención médica, luego de haber sido víctima de una agresión física, cuyas circunstancias todavía se desconocen, hecho que fue reportado a las autoridades durante la tarde del martes 10 de noviembre.

El lesionado fue identificado como Adán Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, quien ingresó al mencionado nosocomio aproximadamente a las 18:00 horas, acompañado de su hermana, quien estuvo con él al momento de solicitar atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada mediante el reporte hospitalario, el afectado llegó por sus propios medios a las instalaciones del Hospital General 450, donde se notificó que presentaba lesiones derivadas de una agresión física ocurrida en la ciudad de Durango.

Sin embargo, en el informe inicial no se estableció el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, tampoco se precisó si el hombre fue atacado por una o más personas, ni las circunstancias que habrían provocado la agresión.

Asimismo, hasta el momento del reporte no se había dado a conocer la naturaleza de las lesiones que presentaba Adán, ni su estado de salud, por lo que se desconoce si fue necesario que permaneciera hospitalizado o si únicamente acudió para recibir valoración médica.

El ingreso quedó registrado ante las autoridades correspondientes, por lo que será necesario recabar mayor información sobre lo sucedido para esclarecer las circunstancias en que el hombre resultó lesionado y, en su caso, identificar a quien o quienes participaron en la agresión.

Ladrones cortan malla para ingresar a vivienda

Un robo a casa habitación fue reportado durante la noche del martes 10 de noviembre, en la colonia Del Bosque , de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas presuntamente dañaron una malla de protección para ingresar al inmueble y apoderarse de diversos artículos, además de intentar llevarse una estufa.

El afectado fue identificado como Manuel, quien alrededor de las 21:15 horas solicitó la intervención de las autoridades mediante un reporte al número de emergencias 911, luego de percatarse de que personas ajenas habían ingresado a su propiedad, ubicada sobre la calle Guanacastle, a la altura de Laurel.

De acuerdo con la información proporcionada por el reportante, los responsables habrían abierto una malla que protegía el acceso al domicilio, lo que les permitió introducirse al lugar y sustraer objetos que se encontraban en el interior de la propiedad.

Entre los artículos robados se encuentra una planta generadora de energía eléctrica, un tanque de gas y material impermeabilizante, aunque hasta el momento no se ha establecido el valor económico de lo sustraído ni las características particulares de los objetos.

Asimismo, Manuel señaló que los responsables intentaron llevarse una estufa; sin embargo, no lograron concretar el robo de dicho aparato, por circunstancias que no fueron precisadas en el reporte inicial. Tampoco se estableció cuántas personas participaron en el hecho ni el momento exacto en que ingresaron al inmueble.

El caso quedó registrado ante las autoridades correspondientes, por lo que se espera que el propietario presente la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Durango, a fin de que se inicien las investigaciones para identificar a los responsables y tratar de recuperar los artículos sustraídos.