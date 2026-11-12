Breves policiacas | 12 de noviembre de 2026

Roban motocicleta en plena Zona Centro de Durango

En calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, un varón reportó el robo de su motocicleta durante la noche del miércoles; a pesar de lo concurrido del sector y de la supuesta vigilancia preventiva.

El robo fue reportado alrededor de las 23:40 horas en la calle Aquiles Serdán, cerca del Corredor Constitución. Se trata de una motocicleta de la marca Italika, línea ST 150 TS, modelo 2019, color negro con amarillo y sin placas de circulación.

El vehículo se encontraba registrado a nombre de una mujer, mientras que el afectado solicitó la intervención de las autoridades para reportar el robo y dar seguimiento a la localización de la unidad. Sin embargo, no se notificaron resultados positivos.