Breves policiacas | 12 de octubre de 2026

Roban motocicleta Italika en el fraccionamiento La Forestal

Una motocicleta fue reportada como robada durante la madrugada de este lunes 12 de octubre, en el fraccionamiento La Forestal, en la ciudad de Durango, luego de que su propietario se percatara de que ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

El reporte se recibió alrededor de las 00:45 horas, cuando Cristian Alexis informó a las autoridades sobre la desaparición de su unidad, en un domicilio ubicado en privada Colosio número 103-3, cerca del bulevar Luis Donaldo Colosio.De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, se trata de una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, modelo y características por confirmar, de color negro con verde, la cual no portaba placas de circulación al momento del reporte.Como señas particulares, el propietario indicó que la unidad cuenta con una calcomanía alusiva al anime en el costado derecho, además de otra pegatina del mismo estilo colocada en el tanque de combustible. Estos detalles podrían ayudar a identificarla en caso de que sea localizada.Tras informar sobre el robo, se proporcionaron los datos de identificación de la motocicleta, cuyo número de serie fue proporcionado a las autoridades y que se encuentra registrada a nombre del reportante. Se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para tratar de ubicar la unidad y esclarecer lo ocurrido.

Joven motociclista se fractura una pierna tras choque

Un joven resultó con una fractura de tibia luego de protagonizar un choque entre una motocicleta y una cuatrimoto en una curva del poblado Pino Gordo, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango.El lesionado fue identificado como Hugo Alejandro Delgado Delgado, de 18 años de edad, quien ingresó alrededor de la 01:00 horas de este lunes 12 de octubre al Hospital General 450 de la ciudad de Durango, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas en el percance.De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas del domingo 11 de octubre, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2022, de color verde.El propio afectado manifestó que se dirigía a una cancha de futbol cuando, al llegar a una curva de la localidad, se encontró con una cuatrimoto y terminó impactándose de frente contra ella.Tras la colisión, el motociclista quedó lesionado, mientras que no se proporcionaron mayores datos sobre la cuatrimoto involucrada ni sobre la identidad de quien la conducía.A pesar de las lesiones, Hugo Alejandro se trasladó por sus propios medios al Hospital General 450 de la capital duranguense, donde fue valorado por el personal médico para determinar la gravedad de su estado de salud.El diagnóstico inicial fue de fractura de tibia, lesión que requirió atención médica especializada. Por su parte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos tomaron conocimiento del caso para recabar información sobre las circunstancias en que ocurrió el choque.

Derrapa en motocicleta por tierra suelta

Un motociclista resultó lesionado durante la madrugada de este lunes, luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre una de las calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, presuntamente debido a la presencia de tierra suelta sobre la vialidad.El afectado fue identificado como Maximiliano Frayre Campos, de 26 años de edad, quien ingresó alrededor de las 02:00 horas del 12 de octubre de 2026 al Hospital General 450, donde recibió atención médica por las lesiones que sufrió durante el percance.De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, el accidente ocurrió aproximadamente a la 01:30 horas, cuando el joven circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, modelo 2008, de color negro, por calles del primer cuadro de la capital duranguense.Al encontrarse a la altura del negocio conocido como La Guacamaya, el motociclista perdió el control de la unidad, situación que atribuyó a la cantidad de tierra que había sobre la superficie de rodamiento.La presencia de material suelto provocó que la motocicleta derrapara, por lo que el conductor cayó y terminó lesionado sobre la vialidad, sin que en el reporte se mencionara la participación de otro vehículo.Tras el accidente, personal de la Cruz Roja acudió para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladó al Hospital General 450, donde quedó bajo valoración médica para atender las heridas ocasionadas por la caída.El diagnóstico inicial indicó una fractura en el hombro izquierdo, además de una herida en la región parietal izquierda de la cabeza. Las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido para dar seguimiento al caso y establecer las circunstancias en que se registró el accidente.

Detienen a “La Borrega” por robo a tienda en Guadalupe Victoria

Un joven, conocido con el apodo de “La Borrega”, fue detenido por su presunta responsabilidad en un robo cometido en una tienda del municipio de Guadalupe Victoria, Durango, donde se apoderó de dinero en efectivo y una pantalla, además de que llevaba consigo un arma de postas.

El detenido fue identificado como Juan Carlos, de 25 años de edad, con domicilio en la localidad Antonio Amaro, perteneciente al mencionado municipio, quien fue sorprendido en flagrancia por su presunta participación en el robo al establecimiento denominado Laco.

De acuerdo con la información recabada, las autoridades tomaron conocimiento del hecho delictivo y procedieron a la detención del señalado, quien fue relacionado con la sustracción de diversos objetos y dinero en efectivo del negocio.

Al momento de su captura, los agentes le aseguraron la cantidad de ocho mil pesos en efectivo, distribuidos en billetes de 200 pesos, así como una pantalla de televisión de 32 pulgadas, objetos presuntamente relacionados con el robo.

Además, durante la revisión le fue localizada una pistola de postas, la cual también quedó asegurada como parte de los indicios relacionados con el caso, para determinar si fue utilizada durante la comisión del delito.

Tras su detención, Juan Carlos, alias “La Borrega”, fue trasladado ante el Ministerio Público con sede en Guadalupe Victoria, donde quedó a disposición de las autoridades por su presunta participación en el delito de robo agravado.

Posteriormente, el señalado fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde continuaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica, mientras que el dinero, la pantalla y el arma quedaron asegurados.

Susto en la Benito

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango sofocaron el incendio de un árbol de grandes dimensiones, ubicado sobre la calle General Blas Corral, a la altura de Elorreaga, en las instalaciones de la Secundaria Benito Juárez, en la Zona Centro de la ciudad.

El fuego fue controlado en cuestión de minutos, sin que se registraran personas lesionadas ni fuera necesario evacuar el plantel educativo.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio que movilizó a bomberos.