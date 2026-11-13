Breves policiacas | 13 de noviembre de 2026

Roban motocicleta a mujer en Nuevo Durango II

Una mujer fue víctima del robo de una motocicleta en el fraccionamiento Nuevo Durango II, de la ciudad de Durango, luego de que dejara la unidad estacionada en la vía pública debido a que se había quedado sin combustible; sin embargo, cuando regresó para recuperarla, descubrió que personas desconocidas se la habían llevado.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 13:00 horas del jueves 12 de noviembre, cuando Dayana Fabiola solicitó la intervención de las corporaciones de seguridad, tras percatarse de la desaparición del vehículo que había dejado sobre la calle Ciprés, a la altura de Paseo del Roble, en el mencionado asentamiento.De acuerdo con la información proporcionada por la afectada, se trata de una motocicleta de la marca Italika, línea FT 150, modelo 2008, color amarillo con negro, la cual no cuenta con placas de circulación y se encuentra registrada a nombre de su esposo.La reportante explicó que, mientras utilizaba la motocicleta, se quedó sin gasolina, motivo por el cual decidió dejarla momentáneamente estacionada sobre la vía pública, con la intención de regresar posteriormente para abastecerla de combustible y continuar su recorrido.No obstante, cuando volvió al sitio donde había dejado la unidad, se llevó la sorpresa de que esta ya no se encontraba, por lo que comenzó a buscarla en las inmediaciones, sin que hasta ese momento se tuviera información sobre su paradero ni sobre las personas que pudieron haber cometido el robo.Tras recibir el reporte, se notificó a personal de la Coordinación de Recuperación de Vehículos, así como a los mandos correspondientes, para que tuvieran conocimiento de lo sucedido. La motocicleta quedó reportada como robada, mientras se espera que las investigaciones permitan establecer su ubicación y dar con los responsables de la sustracción.

Roban motocicleta a estudiante en el Barrio de Analco

Un estudiante fue víctima de la delincuencia en el barrio de Analco, de la ciudad de Durango, luego de que personas desconocidas se apoderaran de su motocicleta mientras se encontraba tomando clases, por lo que al terminar sus actividades y regresar al sitio donde la había estacionado, descubrió que la unidad había desaparecido.

El robo fue reportado aproximadamente a las 14:30 horas del jueves 12 de noviembre, cuando Kevin Alfredo solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad, tras percatarse de que su vehículo ya no se encontraba sobre la calle Francisco Sarabia, a la altura de Morelos, en el mencionado barrio de la capital.

De acuerdo con la información proporcionada por el afectado, se trata de una motocicleta de la marca Bajaj, línea Dominar 400, color negro, con placas de circulación del estado de Durango, misma que se encuentra registrada a su nombre y que utilizó para trasladarse a sus actividades escolares.

El propietario explicó que, al llegar al lugar donde tomaría sus clases, dejó la motocicleta estacionada en la vía pública y posteriormente ingresó al inmueble, sin imaginar que durante su ausencia personas desconocidas aprovecharían para llevársela.

Fue hasta que concluyó sus actividades y regresó al punto donde había dejado la unidad cuando se percató de que ya no estaba, situación que lo llevó a solicitar la intervención de las autoridades para denunciar el robo y proporcionar las características necesarias para su identificación.

El reporte quedó registrado para conocimiento de las corporaciones correspondientes, a fin de realizar las acciones necesarias para su localización y eventual recuperación.