Breves policiacas | 13 de octubre de 2026

Adolescente termina hospitalizado tras accidente en motocicleta

Un adolescente terminó hospitalizado durante la noche del lunes 12 de octubre, luego de sufrir un accidente en motocicleta en calles de la ciudad de Durango, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

El lesionado fue identificado con las iniciales SIAS, de 16 años de edad, quien sufrió el percance vial en el cruce de la calle Turquesa y Circuito Interior, en la colonia Ampliación Las Rosas.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió cuando el menor viajaba en una motocicleta, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el hecho vial.

Tras lo sucedido, el adolescente fue auxiliado y trasladado a bordo de un vehículo particular al Hospital General 450, donde ingresó aproximadamente a las 20:00 horas.

El menor llegó acompañado de Flor, quien permaneció con él durante su ingreso al área de urgencias, donde fue recibido por el personal médico para valorar las lesiones que presentaba.

Hasta el momento del reporte no se había dado a conocer la gravedad de las lesiones del adolescente, ni se había establecido si en el accidente participó algún otro vehículo, por lo que las circunstancias del percance están pendientes de esclarecerse.

Con cuchillo, sujeto asalta Oxxo en el Atenas

Un sujeto que llevaba el rostro cubierto y armado con un cuchillo cometió un robo con violencia durante la mañana de este lunes 12 de octubre, en una tienda Oxxo del fraccionamiento Atenas, de la ciudad de Durango, de donde logró apoderarse de aproximadamente dos mil 300 pesos en efectivo, para después escapar.

El atraco ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el establecimiento ubicado en el cruce de la calle Mercurio y la avenida Antiguo Camino a Contreras, donde se encontraba trabajando Emmanuel, de 20 años de edad.

De acuerdo con la declaración del empleado, un hombre ingresó repentinamente al negocio y se dirigió al área de cajas, donde sacó un cuchillo y comenzó a amenazarlo, al tiempo que le exigía que abriera la caja registradora y entregara el dinero.

Ante las amenazas y por temor a resultar lesionado, el trabajador permitió que el delincuente se apoderara del efectivo que había en la caja, cuyo monto fue calculado posteriormente en aproximadamente dos mil 300 pesos.El presunto responsable fue descrito como un hombre de complexión delgada, quien vestía sudadera gris con capucha, cachucha y cubrebocas negros, pantalón deportivo negro ajustado y tenis negros. Además, el empleado señaló que caminaba ligeramente encorvado.

Después de cometer el robo, el sujeto salió del establecimiento y escapó a pie, posiblemente por la calle Mercurio o en dirección al Hospital de Salud Mental, por lo que el trabajador lo perdió de vista y solicitó la intervención de las autoridades, generándose el reporte aproximadamente a las 07:00 horas.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron al establecimiento para entrevistarse con el afectado y recabar información sobre lo sucedido. Asimismo, se le indicó que presentara la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para tratar de identificar y localizar al responsable.

Mujer termina hospitalizada tras ser golpeada por su pareja

Una mujer terminó hospitalizada durante la mañana del lunes 12 de octubre, en la ciudad de Durango, luego de presuntamente ser agredida físicamente por su pareja sentimental, en un nuevo caso de violencia familiar.

La afectada fue identificada como Adanary Perla Arroyo González, de 27 años de edad, quien ingresó al Sanatorio Santa Catarina para recibir atención médica debido a los golpes que presentaba.

De acuerdo con la información recabada, el ingreso al mencionado centro hospitalario se registró aproximadamente a las 10:00 horas, cuando se reportó que la paciente había sido víctima de una agresión física.

En los primeros datos proporcionados se señaló a su pareja sentimental como la persona que presuntamente la golpeó, aunque no se precisó el lugar donde ocurrieron los hechos ni las circunstancias que dieron origen a la agresión.

Asimismo, se desconoce si la mujer fue atacada en su domicilio o en algún otro sitio de la ciudad, así como el tiempo transcurrido entre los hechos y su llegada al hospital.

La paciente quedó bajo atención del personal médico del Sanatorio Santa Catarina, donde sería valorada para determinar la gravedad de las lesiones que presentaba, ya que inicialmente no se dieron a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

Hasta el momento del reporte tampoco se había informado sobre alguna detención relacionada con estos hechos, ni si la afectada había presentado una denuncia formal ante las autoridades correspondientes por la presunta agresión de su pareja.