Breves policiacas | 14 de noviembre de 2026

Contrata pintores y termina sin televisión ni celular

Una mujer solicitó el apoyo de las autoridades luego de descubrir que uno de los trabajadores que contrató para realizar labores de pintura en su domicilio presuntamente sustrajo dos aparatos electrónicos, en hechos registrados en la ciudad de Durango.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas de este viernes 13 de noviembre, por parte de una mujer identificada como Norma, quien manifestó haber sido víctima de un posible abuso de confianza.

Los hechos se registraron en una vivienda en la colonia Maderera de la capital duranguense.

De acuerdo con lo narrado por la afectada, contrató a un grupo de jóvenes para que realizaran trabajos de pintura en el inmueble, a quienes les permitió el acceso para el cumplimiento de las labores encomendadas.

Sin embargo, al llegar al domicilio, la mujer se percató de que faltaban un televisor y un teléfono celular, cuya sustracción atribuyó a uno de los trabajadores, motivo por el cual decidió reportar lo sucedido ante las autoridades.

Detuvieron a cinco hombres con 29 dosis de presunto cristal

Cinco hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), perteneciente a la Viceficalía del Estado de Durango, región Laguna, tras ser sorprendidos en posesión de 29 envoltorios con una sustancia que presenta las características de la droga conocida como cristal.

Entre los detenidos se encuentra Reyes, de 34 años de edad, vecino del ejido Transportes, del municipio de Gómez Palacio, a quien le aseguraron cinco bolsas de plástico de color negro con la referida sustancia, así como 120 pesos en efectivo.

De igual manera, fue detenido Adrián, de 32 años de edad, con domicilio en la localidad de Ceballos, perteneciente al municipio de Mapimí, quien llevaba consigo seis envoltorios con el presunto narcótico y 100 pesos.

Otro de los arrestados responde al nombre de Carlos Guadalupe, de 31 años de edad, habitante del fraccionamiento Villa Las Misiones, de Gómez Palacio, a quien los investigadores le aseguraron siete bolsas con una sustancia blanca y granulada, además de 100 pesos en efectivo.

Asimismo, los agentes detuvieron a José Luis, de 45 años de edad, vecino del ejido Las Huertas, de Gómez Palacio, y a Gaspar, de 38 años, residente de El Huarache, municipio de Lerdo, quienes se encontraban en posesión de cinco y seis envoltorios, respectivamente, así como 100 pesos cada uno.

Los cinco detenidos, junto con los 29 envoltorios y los 520 pesos asegurados, fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), en la ciudad de Durango, donde se determinará su situación legal por la presunta comisión de delitos contra la salud.