Breves policiacas | 14 de octubre de 2026

Dos menores resultan lesionados en accidente de motocicleta en Durango

Dos menores de edad resultaron lesionados durante la tarde del martes 13 de octubre, luego de verse involucrados en un accidente de motocicleta registrado en la ciudad de Durango, situación por la que tuvieron que ser trasladados al Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para recibir atención médica.

De acuerdo con la información recabada, fue aproximadamente a las 17:15 horas cuando se reportó el ingreso de ambos menores al área de urgencias del mencionado hospital, luego de sufrir diversas lesiones derivadas del percance vial.

Los lesionados fueron identificados con las iniciales G.A.R., de 15 años de edad, y J.R.R.R., de 12 años, quienes viajaban juntos al momento de registrarse el accidente, aunque no se precisó cuál de ellos conducía la motocicleta.

Tras el percance, ambos adolescentes fueron llevados al hospital del ISSSTE, donde personal médico comenzó con las valoraciones correspondientes para establecer la gravedad de las lesiones que presentaban y determinar el tratamiento que requerían.

Se informó que los dos menores llegaron acompañados de su madre, quien permaneció al pendiente de su estado de salud, mientras recibían la atención necesaria a consecuencia del accidente.

Hasta el momento no se ha establecido el lugar exacto donde ocurrió el hecho vial, ni las circunstancias que provocaron el accidente, por lo que se desconoce si se trató de un derrape, una caída o si participó algún otro vehículo.

Finalmente, el ingreso de ambos menores quedó registrado como consecuencia de un accidente de motocicleta, mientras que su estado de salud y la gravedad de las lesiones permanecen sin precisar, a la espera de mayor información sobre las condiciones en las que ocurrió el percance.