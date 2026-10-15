Breves policiacas | 15 de octubre de 2026

Roban motocicleta en la zona de la carretera a Zacatecas

Una motocicleta Italika 250 Z, modelo 2024, fue reportada como robada durante la madrugada del jueves en la zona de la prolongación Enrique Carrola Antuna, antes de llegar a la carretera Durango-Zacatecas.

El propietario informó a las autoridades que dejó la unidad estacionada en el exterior de su domicilio alrededor de la medianoche y se percató de que ya no estaba aproximadamente a las 00:40 horas. La motocicleta es de color negro y portaba placas 15KWV9.

Tras recibir el reporte, personal de la corporación se comunicó con el afectado, quien proporcionó fotografías y datos adicionales de la unidad para apoyar su identificación y las labores de búsqueda.

Asaltan tienda de conveniencia en la colonia José Revueltas

La noche del miércoles se reportó un robo con violencia en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia José Revueltas, en la ciudad de Durango.

El atraco se reportó aproximadamente a las 21:24 horas, en un establecimiento situado en la calle Niños Héroes, cerca de la calle 24 de Marzo. Según la información proporcionada a las autoridades, el presunto responsable era un hombre que vestía una sudadera negra y llevaba el rostro cubierto.

Hasta el momento no se ha reportado qué artículos o cantidad de dinero fueron sustraídos, ni si hubo personas lesionadas. El caso quedó sujeto a las investigaciones correspondientes.

Detienen a hombre por consumir inhalantes en la vía pública

Un hombre de 34 años fue detenido la mañana del miércoles en la Zona Centro de Durango, luego de que policías municipales lo observaran consumiendo un inhalante en la vía pública.

En el lugar se informó que los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Zaragoza, entre Aquiles Serdán y Negrete, cuando detectaron al hombre utilizando un producto adhesivo conocido como Resistol 5000.

Tras la intervención, fue trasladado a la Estación Norte para quedar a disposición del Juzgado Cívico Municipal por una falta administrativa.

Remiten a mujer tras reporte de robo en tienda del Centro

Una mujer fue detenida luego de que personal de seguridad de un supermercado ubicado en la avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de Durango, la señaló por sustraer dos productos.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:90 horas del miércoles, en el establecimiento ubicado en la esquina de Carlos León de la Peña y 20 de Noviembre. En el lugar, el encargado de seguridad informó a los agentes que la mujer habría tomado un queso con valor de 39 pesos y una cerveza de 40 pesos.

A petición del personal de vigilancia, la mujer fue trasladada a la Estación Norte para quedar a disposición del Juzgado Cívico Municipal.