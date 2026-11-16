Breves policiacas | 16 de noviembre de 2026

Roban bicicleta de una vivienda en el San Marcos

Una vivienda del fraccionamiento San Marcos, en la ciudad de Durango, fue escenario de un robo durante este domingo 15 de noviembre, hecho que fue reportado por su propietaria a las autoridades de seguridad.

Alrededor de las 11:45 horas, Maira Camelia solicitó apoyo a través del número de emergencias 911, luego de percatarse de que personas ajenas habían ingresado a su domicilio.

El inmueble afectado se encuentra ubicado en la calle Calixto Contreras, cerca de la avenida Solidaridad, en el mencionado asentamiento habitacional.

De acuerdo con lo manifestado por la afectada, los responsables del hurto ingresaron a la vivienda por la puerta principal.

Al revisar sus pertenencias, la mujer se percató de que los intrusos se apoderaron de una bicicleta, sin que reportara la sustracción de otros objetos.

Ladrones causan destrozos y saquean vivienda en La Campana

Daños materiales y el robo de aparatos electrónicos, así como de herramienta, fue el saldo de un hurto perpetrado en una vivienda de la localidad de La Campana.

Fue alrededor de las 13:00 horas de este domingo 15 de noviembre cuando una mujer, identificada como María del Refugio, solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad.

La reportante manifestó que acababa de descubrir que personas desconocidas habían ingresado a su propiedad y se habían apoderado de parte de su patrimonio.

Según la información proporcionada por la afectada, los responsables ingresaron por la puerta principal, a la cual le ocasionaron daños, al igual que a distintas ventanas del inmueble.

Entre los objetos sustraídos se encuentran dos televisores y cajas de herramienta, cuyo valor económico no fue precisado durante el reporte.

Roban motocicleta en el barrio de Analco

Durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre, una motocicleta fue robada del exterior de una vivienda del barrio de Analco, en la capital duranguense.

El afectado, identificado como Jaime Leobardo, manifestó que aproximadamente a las 23:00 horas del sábado dejó estacionada su unidad frente a su domicilio, ubicado en la calle Volantín.

Sin embargo, alrededor de las 03:00 horas del domingo, se percató de que la motocicleta ya no se encontraba en el sitio donde la había dejado.Se trata de una motocicleta marca MB, línea Tekken Performa 300, modelo 2024, en colores rojo y plateado, sin placas de circulación; sin embargo, proporcionó el número de serie para su investigación.

El reporte fue recibido a las 09:30 horas, en tanto que personal encargado de la recuperación de vehículos estableció comunicación con el propietario, quien proporcionó fotografías y videos de la unidad para facilitar su búsqueda.

Asimismo, el afectado acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por el robo de su motocicleta.