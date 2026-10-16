Breves policiacas | 16 de octubre de 2026

Otra motocicleta robada en la Zona Centro de Durango

Una motocicleta de la marca Italika, modelo DM300, fue robada durante la noche del jueves 15 de octubre, en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, luego de que su propietario la dejara estacionada mientras realizaba una diligencia en compañía de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió sobre la calle Aquiles Serdán, a la altura de Bruno Martínez, donde el afectado, identificado como Sergio Ulises, dejó su vehículo aproximadamente a las 20:30 horas, junto a otras motocicletas que se encontraban estacionadas en el lugar.

De acuerdo con la declaración del propietario, acudió al primer cuadro de la ciudad para realizar algunos pendientes, por lo que decidió dejar su motocicleta en dicho sitio, sin imaginar que al regresar ya no la encontraría.Fue aproximadamente a las 22:15 horas cuando el hombre regresó al lugar donde había estacionado su unidad y descubrió que había desaparecido, por lo que comenzó a buscarla en los alrededores, sin obtener resultados favorables.

Ante esta situación, el afectado realizó una llamada al número de emergencias 911 para reportar el robo de su motocicleta, una Italika DM300, de color negro con dorado, con rines amarillos o dorados y placas de circulación del estado de Durango.

El reporte fue canalizado al personal encargado de la recuperación de vehículos de la Fiscalía General del Estado de Durango, cuyos agentes establecieron comunicación con el propietario durante las primeras horas de este viernes 16 de octubre, quien confirmó lo sucedido y proporcionó las características y datos de identificación de la unidad.

Asimismo, el afectado señaló que en las inmediaciones existen cámaras de videovigilancia del C5, las cuales pudieron haber captado el momento del robo, por lo que se espera que las grabaciones permitan obtener información para identificar a quien se llevó la motocicleta y lograr su recuperación.

Cabe mencionar que, a pesar de aprehensiones en el lugar por robo de motocicletas, este delito se sigue dando, ya que los ladrones aprovechan que las víctimas tardarán por lo menos una hora en regresar a su vehículo.