Dan cristalazo a camioneta en el bulevar Durango

La tarde de este lunes 16 de noviembre se registró un robo al interior de una camioneta que se encontraba estacionada sobre el bulevar Durango, en las inmediaciones del fraccionamiento Francisco I. Madero, en la capital del estado.

Alrededor de las 17:15 horas, una mujer de nombre Viridiana solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad a través del número de emergencias 911.

La reportante explicó que habían dejado estacionada en dicho sector una camioneta de la marca Nissan, color verde, de la cual se alejaron momentáneamente.

Al regresar, se percataron de que la unidad había sido objeto de un cristalazo y que les habían robado parte de sus pertenencias.